الامارات | خلاف على تنظيف غرفة ينتهي بشروع في قتل

شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف على تنظيف غرفة ينتهي بشروع في قتل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس، قضية شروع في القتل، متهم فيها عامل آسيوي، قام بطعن زميله في العمل بآلة حادة "سكين"، محاولاً قتله، بسبب خلاف بينهما على تنظيف غرفة السكن، وقررت حجز القضية للحكم في 17 إبريل المقبل.



وخلال الجلسة طالبت دفاع المتهم، ببراءة موكلها مما أسند إليه من تهم، ودفعت بانتفاء أركان جريمة الشروع في القتل، وشقها الخاص بالقتل الجنائي المتمثل في إزهاق الأرواح، مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت من أي دليل مادي يثبت ذلك، خاصة وأن الواقعة كانت مشاجرة لا يتصور معها أن يقوم المتهم بطعن المجني عليه في ظهره كما جاء في أقوال الشهود، مما يصل بالواقعة إلى عدم المعقولية.



وقالت: "المتهم والمجني عليه يسكنان مع آخرين في سكن عمالي، وقد نشبت بينهما مشاجرة بسبب خلاف على تنظيف الغرفة، وتشابكا بالأيدي، وفي حال إذا قام المتهم بضرب المجني عليه بالسكين ستكون في الصدر وليس في الظهر، لأنه من غير المعقول أن يمسك المتهم آلة حادة في يده ويقوم المجني عليه بإعطائه ظهره.

وطالب ببراءة موكلها لانتفاء أركان الجريمة وخلو الأوراق من أي دليل مادي، ووجود خطأ في إسناد التهمة بناء على أقوال الشهود، وبتعديل قيد الوصف الجنائي للقضية بجعل الواقعة ضرباً واعتداء على سلامة جسم المجني وقدمت مذكرة بالدفاع.



فيما أشارت أقوال المتهم في القضية إلى أنه يسكن مع المجني عليه وآخرين في سكن عمالي وخلال مشاجرة مع المجني عليه حاول أحد الموجودين طعته بالسكين إلا أنه تفادي الطعنه فجاءت في المجني عليه، نافياً ارتكابه للجريمة.