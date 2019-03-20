كلاس باس العالمية.. تطلق تطبيقها الرياضي لأول مرة في أبوظبي

أعلنت إدارة منصة تطبيق كلاس باس الرياضي الرائد عالمياً في مجال اللياقة البدنية، اليوم عن إطلاق التطبيق لأول مرة في العاصمة أبوظبي، وذلك بداية من تاريخ 20 مارس 2019، وبناءً عليه سوف يتمكن مستخدموا تطبيق كلاس باس في جميع أنحاء العالم من جني فوائد عضويتهم في مراكز اللياقة البدنية المشاركة في العاصمة أبوظبي.

هذا وتربط منصة تطبيق كلاس باس الرياضي الأعضاء بمجموعة متنوعة من تجارب اللياقة البدنية، بما في ذلك اليوغا وركوب الدراجات والبيلاتس والبري والجري وتدريب القوة والرقص والرياضة، وتم إطلاق منصة تطبيق كلاس باس الرياضي في أبو ظبي بعد النجاح الذي لاقاه في دبي كجزء من التوسع العالمي السريع للشركة في الشرق الأوسط.

وسوف يتمكن أعضاء التطبيق في أبو ظبي من إمكانية الوصول إلى مراكزهم الرياضية المفضلة مثل فيتنيس فيرست، بودي تري، ذا رووم، بنش، ذا هوت هاوس و اكثر من ذلك، بالإضافة إلى أكثر من 17000 مركز للياقة البدنية في 15 دولة حول العالم.

وتعليقاً على هذه الخطوة الجديدة ، قال كلو روس ، نائب الرئيس الدولي في كلاس باس: "في أعقاب الإطلاق الناجح في دبي، أصبح التوسع في أبوظبي خطوة أساسية حيث أن الاهتمام باللياقة البدنية بدء يزيد بسرعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ونحن سعداء لتقديم خدمات تطبيق كلاس باس إلى اكبر شريحة من الجمهور الذين يهتمون بصحتهم في الإمارات".