مجموعة ان إم سي للرعاية للصحية تفوز بجائزة "صفقة العام" في حفل توزيع جوائز مؤسسة "إسلاميك فاينانس...

حصلت مجموعة ان إم سي للرعاية للصحية، أكبر مزود للرعاية الصحية الخاصة في الشرق الأوسط ، على جائزة "أفضل صفقة في دولة الإمارات العربية المتحدة" وذلك عن صفقة اصدار صكوك دولارية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لخمسة سنوات وذلك في حفل توزيع جوائز مؤسسة "إسلاميك فاينانس نيوز" (أخبار التمويل الإسلامي) 2019.

وتعليقًا على الفوز بالجائزة ، قال براسانث مانغات الرئيس التنفيذي لشركة إن إم سي للرعاية الصحية : "يسرني للغاية الحصول على جائزة أفضل صفقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ؛ ولا شك أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الثقة الكبيرة التي أولاها المستثمرون إلى قدرات ان ام سي للرعاية الصحية."

وأضاف السيد مانغات: " تقوم إن إم سي بتوفير خدمات الرعاية الصحية منذ عام 1975، وتواصل عملية التطوير والنمو والتوسع بشكل مستمر، وجاءت هذه الجائزة لتمثل حافزًا إضافيًا للمساعدة في تحقيق أهدافنا الحالية والمستقبلية".

وتتنافس على جوائز "اسلاميك فاينانس نيوز" المرموقة كوكبة من الأسماء الكبيرة في هذا المجال حيث يتم تصنيف الجوائز بشكل أساسي تحت فئتين، وهما أفضل استطلاعات الرأي عبر البنوك ، وصفقات العام.

وقد تم تقييم الصناعات الرائدة في جميع أنحاء المنطقة بناءً على مساهمتها في مجال سوق التمويل الإسلامي.

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ويتم تكريم قادة أسواق رأس المال الإسلامي، من خلال تلك الجوائز المرموقة استنادًا إلى تعليقات وأصوات الأطراف المعنية بعمل تلك المؤسسات.

نبذة عن شركة إن إم سي للرعاية الصحية

إن إم سي للرعاية الصحية ش.ع. م. هي مشغل الرعاية الصحية الرائد في القطاع الخاص ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتمتع المجموعة التي بدأت نشاطها في الدولة عام 1975 بشبكة مستشفيات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وأمريكا الجنوبية ، والتي يزيد قوامها على 145 مرفق رعاية صحية في 13 دولة ، وتقدم الرعاية لأكثر من 8.5 مليون مريض سنويًا ، ويعمل لديها أكثر من 2000 طبيب و 18000 موظف ما بين إداريين وموظفي دعم.

كما تعد المجموعة موزعًا رائدًا للمنتجات والمواد الاستهلاكية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر العديد من قطاعات السوق الرئيسية ، حيث يأتي القسط الأكبر في المساهمة من المنتجات ذات الصلة بالرعاية الصحية. هذا وتعتبر شركة إن إم سي للتجارة -وهي شركة فرعية تابعة لشركة إن إم سي للرعاية الصحية

ش.م.ع.- واحدة من أكبر الموزعين في دولة الإمارات العربية المتحدة ؛ حيث تتمتع بحقوق التوزيع لبعض أشهر العلامات التجارية من جميع أنحاء العالم ، ومن ضمنها 3 إم ، وميدترونيك ، وويلش آلين ، ومييرا ، وسورغ ، وباترون ، وماركة أبوت لرعاية مرضى السكر ، ونستله ، ويونيليفر ، ونيفيا ، وفايزر ، وسيمنز ، وسامسونج ، وسانوفي ، وكيوي ، وبريلكريم ، وهنكل ، وغيرها. كما تتولى إن إم سي للرعاية الصحية بيع المنتجات والخدمات لأكثر من 10,000 شركة في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد سجلت شركة إن إم سي للرعاية الصحية ش.م.ع. عائدات بلغت 1603.4 مليون دولار في عام 2017. وفي أبريل 2012 ، أصبحت إن إم سي للرعاية الصحية ش.م.ع. أول شركة رعاية صحية من دول مجلس التعاون الخليجي يتم إدراجها في بورصة لندن ؛ وهي إحدى مكونات مؤشر فوتسي 100 المرموق للشركات الرائدة في بورصة لندن.