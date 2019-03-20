طيران الإمارات تزيد عدد رحلاتها المنتظمة إلى القاهرة

أعلنت طيران الإمارات اليوم عن عزمها زيادة عدد رحلاتها بين دبي والقاهرة، وذلك بإضافة 4 رحلات أسبوعياً إلى خدمتها الحالية التي تتم بمعدل ثلاث رحلات يومياً، وذلك اعتباراً من 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وسوف يتم تشغيل الرحلات الأربع الجديدة أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت، ليرتفع بذلك عدد رحلات الناقلة بين دبي والعاصمة المصرية إلى 25 رحلة في الأسبوع.

وسوف تعمل الرحلات الجديدة، كما الحالية، بطائرات البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 أجنحة خاصة في الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستو في درجة رجال الأعمال، و304 مقاعد في السياحية مع مسافات رحبة بين الصفوف تسمح بتمديد الساقين براحة تامة. وسوف تضيف الرحلات الجديدة 1416 مقعداً أسبوعياً في كل اتجاه.

وقال أورهان عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة أفريقيا: "تعد القاهرة من أشهر الوجهات التي نعمل عليها وأكثرها جذباً لرجال الأعمال والسياح على السواء. وسوف توفر زيادة الرحلات لعملائنا مرونة أكبر في اختيار مواعيد رحلاتهم، وتتيح لهم مزيداً من السهولة في مواصلة سفرهم عبر دبي إلى مختلف محطات شبكة طيران الإمارات العالمية الواسعة. لقد شهدنا ولا نزال طلباً متنامياً على تجربة طيران الإمارات، حيث زاد معدل ملاءة المقاعد على هذا الخط على 90 في المائة. وسوف تلبي الرحلات الجديدة زيادة الطلب، كما ستوفر أيضاً مزيداً من الدعم لقطاعي السياحة والتجارة في جمهورية مصر العربية".

واعتباراً من 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ستغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 921" مطار دبي الدولي في الساعة 12 ظهراً، أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت، وتصل إلى القاهرة في الساعة 2:15 بعد الظهر. أما رحلة العودة "ئي كيه 922"، فتغادر مطار القاهرة الدولي في الساعة 4:15 عصراً وتصل إلى دبي في الساعة 9:35 ليلاً. وسوف توفر الرحلات الجديدة مواعيد ملائمة تسهل مواصلة السفر إلى غالبية المدن في آسيا وأستراليا والأميركتين، بما في ذلك بكين وبانكوك وهونج كونج وسيدني وشنغهاي ونيودلهي ومومباي ونيويورك وواشنطن العاصمة.

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ويستمتع ركاب طيران الإمارات في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال عند سفرهم من القاهرة بالراحة والرفاهية في صالة الناقلة الخاصة في مطار القاهرة الدولي التي افتتحت في عام 2018. كما يستمتع جميع الركاب على الطائرات بنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الذي يوفر أكثر من 4000 قناة مسموعة ومرئية تعرض أحدث الأفلام والألبومات الموسيقية العربية والعالمية والكتب المسموعة وألعاب الفيديو، بالإضافة إلى خدمات الطعام والشراب المتفوقة. وتستأثر العائلات بمزيد من الاهتمام بفضل المنتجات والخدمات المخصصة للأطفال.

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خدمتها إلى القاهرة في أبريل 1986 بثلاث رحلات أسبوعياً. واستمر تطوير الخدمة بزيادة عدد الرحلات ورفع السعة المقعدية لتلبية متطلبات العملاء. وتشغل طيران الإمارات حالياً 21 رحلة أسبوعياً بين القاهرة ودبي. ويعمل أكثر من 2000 مواطن مصري في مختلف دوائر وأقسام مجموعة الإمارات، بما في ذلك ما يزيد على 1000 من أطقم الطائرات.

وسوف توفر الرحلات الأربع الجديدة زيادة قدرها 160 طناً أسبوعياً في طاقة الشحن على خط دبي- القاهرة في الاتجاهين تضاف إلى الطاقة الحالية التي تزيد على 800 طن أسبوعياً، ما يتيح للشركات والمنتجين المصريين فرصاً أوسع لتصدير منتجاتهم. وكانت "الإمارات للشحن الجوي"، وهي ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، قد نقلت خلال عام 2018 أكثر من 35750 طناً على خط دبي القاهرة، منها 19750 طناً صادرات مصرية و16 ألف طن من الواردات. وتشكل الفواكه والخضروات الطازجة نحو 90% من الشحنات الصادرة من القاهرة