مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي يفتتح معرض الإمارات للوظائف 2019

افتتح سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي اليوم 19 مارس فعاليات معرض الإمارات للوظائف، المعرض الرائد في مجال تدريب وتوظيف المواطنين الإماراتيين، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي. وتنعقد الدورة 19 من المعرض الذي يستمر حتى مساء الخميس الموافق 21 مارس الجاري بحلةٍ أكبر وأشمل تهدف إلى دعم وثيقة الخمسين وأهدافها المتمثلة بزيادة معدلات التوطين في الدولة بنسبة 200% في القطاعين العام والخاص.

ورافق سعادته خلال الجولة الافتتاحية للمعرض الممتد على مساحة 20 ألف متر مربع، سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، والمدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، تعرفا من خلالها على طبيعة الجهات العارضة من القطاعين الخاص والحكومي والفرص الوظيفية المتاحة أمام المواطنين في مجالات النفط والغاز، والخدمات المصرفية، والتأمين، والضيافة، وخدمات الطيران بما في ذلك الملاحة الجوية، والصحة ، والسلع الأساسية ، والتعليم ، والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها.

وأكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي أن معرض الإمارات للوظائف يوفر فرصة مثالية للمواطنين المقبلين على العمل للتعرف على مستجدات سوق العمل، والوظائف المستقبلية، خاصة في ظل التحول الكبير والتغيرات التي تشهدها الوظائف في ضوء الثورة الصناعية الرابعة ودخول تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال إن المعرض يدعم جهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في التوطين من خلال عرض الجهات الحكومية للعديد من الشواغر المتوفرة لديها، واتاحة الفرصة لأبناء الإمارات لشغل هذه الوظائف، إذ يتيح المعرض امكانية التواصل المباشر بين الباحثين عن عمل من المواطنين، وبين الجهات الحكومية.

وأضاف أن مشاركة 27 جهة حكومية من دوائر حكومة دبي في المعرض يعزز كذلك من الجهود الحكومية للتوطين حيث توفر منصة حكومة دبي مئات الشواغر من الوظائف للمواطنين التي يمكن التقديم عليها عبر بوابة وظائف دبي، ومن ثم اجراء المقابلات الفورية عبر المنصة في معرض الإمارات للوظائف.

وأوضح أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وفرت في المنصة كذلك مركزاً لتقييم الكفاءات يستقبل نحو 20 شخصاً في نفس الوقت لعمل تقييم لهم من خلال أخصائيين لتقييم الكفاءات، بهدف اتاحة الفرصة للمقبل على العمل من التعرف على إمكاناته، بالإضافة إلى مركز الارشاد المهني الذي يوجه الطلبة إلى الاختصاصات التي يتطلبها سوق العمل في المستقبل.

ويُعدّ ’معرض الإمارات للوظائف 2019‘ المنصة الأشمل بالنسبة إلى الخريجين الجامعيين الإماراتيين والمواطنين الباحثين عن عمل لاستكشاف مختلف المسارات المهنية المتاحة، بما في ذلك القطاعات الأساسية مثل قطاع الرعاية الصحية والنقل والطيران، مع الاستفادة من أحدث التقنيات الداعمة للطموحات الإماراتية الرامية لتحويل الدولة إلى محور للتكنولوجيا المتقدمة، ومساهمٍ رائد في الثورة الصناعية الرابعة.

وقالت أسماء الشريف، مديرة ’معرض الإمارات للوظائف 2019‘: "يقدّم معرضنا الدعم للميثاق عبر التعريف بأكثر من 100 جهة عارضة من القطاعين العام والخاص، ليلهم الشباب بممارسة آلاف الوظائف المتنوّعة في مختلف التخصصات؛ ولاسيما الطلاب المتخرجين حديثاً من الثانوية أو الجامعة، أو الراغبين باستكشاف مسارات مهنية جديدة، ليعثروا على ما يناسبهم من بين الفرص المتاحة مع الاطلاع على مفاهيم الوظائف الناشئة التي ستشكّل أهم ملامح الواقع الاجتماعي والاقتصادي للدولة مستقبلاً".

وتضم قائمة الجهات العارضة الطامحة إلى إثراء طواقمها شركة ’سيركو الشرق الأوسط‘ المتخصصة في خدمات الدفاع والنقل والقانون والهجرة والصحة العامة، إذ ستغتنم الشركة فرصة ’معرض الإمارات للوظائف 2019‘ كي تروّج لبرنامجها الجديد ’موازنة‘، والذي يهدف إلى تعريف الإماراتيين على ما تتيحه الشركة من وظائف مبتكرة. وتأمل الشركة أن تساهم في الكشف عن المواهب الوطنية الواعدة مع تلبية احتياجات أعمالها. من ناحيةٍ أخرى، تم تصميم برنامج ’موازنة‘ خصيصاً لتلبية نمط حياة الإماراتيين المتطلعين إلى تحقيق التوازن النموذجي بين الحياة المهنية والدراسة والعائلة، وهو ما ينعكس في اسم البرنامج الذي يتيح فرصاً متنوعة تشمل فرص العمل في قسم خدمة العملاء في محطات مترو دبي.

من جانبها، ستقوم ’شركة دبي لخدمات الملاحة الجوية‘ (دانز) بالترويج لبرنامجها الوطني الهندسي الهادف إلى تدريب متخصصي مراقبة الحركة الجوية وخدمات الحركة الجوية وتطوير مهاراتهم، ليحظى الناجحون فيه بوظائف بدوام كامل لدى الشركة. وأشار المتحدث الرسمي باسم الشركة إلى أن المتدربين سيتقاضون رواتب مقابل عملهم إلى جانب حصولهم على مزايا الموظفين بدوامٍ كامل. وستتيح هذه المبادرات للإماراتيين بأن يغدوا القاعدة الرئيسية لتطوير قطاع الطيران الوطني.

وأضاف "نتلقى وسطياً نحو 600 طلب توظيف لمختلف المناصب في شركتنا أثناء انعقاد ’معرض الإمارات للتوظيف‘، حيث تمكنا في العديد من الحالات من توظيف المواطنين الإماراتيين مباشرة على أرض المعرض، علماً بأن بعض وظائفنا تتسم بمتطلباتها شديدة الخصوصية والخبرة، مثل وظيفة مراقب الحركة الجوية التي تحتاج كفاءات فريدة، حيث يتم تقييمها اعتماداً على الامتحان الأوروبي الأول لاختيار مراقبي الحركة الجوية (FEAST) ذو المعايير الصارمة، لذا لا يتجاوز عدد الناجحين فيه خمسة أشخاص سنوياً ليكونوا مؤهلين لبدء الفترة التدريبية على هذه الوظيفة".

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وأكّد بأن ’معرض الإمارات للوظائف‘ يعتبر فعالية مهمة لأي شركة تسعى إلى تعزيز نسب التوطين بين صفوف فرق عملها. وقال معلقاً: "يجسّد المعرض الفرصة الأمثل للوصول إلى المهارات الإماراتية عالية الكفاءة من الموظفين الشغوفين والباحثين عن استكشاف الفرص الجديدة ومواكبة آخر مستجدات السوق".

ولا يقتصر البحث عن المواهب الصاعدة على الشركات الكبيرة، وإنما تحاول الشركات الناشئة بدورها استقطاب هذه المواهب، كما هو حال شركة ’المستشار الإماراتي‘ المتخصصة في خدمات الاستشارة والتدريب ضمن مجال تطوير الأعمال وتحسين الإجراءات والطاقة والبيئة والاقتصاد. وتتوزع أعمال الشركة على القطاعين العام والخاص، وتقدّم في إطار مشاركتها الأولى في ’معرض الإمارات للوظائف‘ فرص عمل مجزية في مجالات الموارد البشرية، والتدريب، وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام، والتمويل؛ وفي إطار تعليقه على مشاركة الشركة، قال د. معن العفيفي، مؤسس شركة ’المستشار الإماراتي‘: "نركّز على توفير فرص تدريب الطلّاب والمتخرجين الجدد كي نساعدهم على تطوير كفاءاتهم والمساهمة بفعالية في مسيرة التوطين ضمن القطاع الخاص".

ومن أهم الأسماء المشاركة في نسخة هذا العام من المعرض، تعرّف هيئة الصحة بدبي (DHA) الزوار بوظائفها في مجالات الطبابة والتمريض والإسعاف. وأشارت أمينة السويدي، مديرة العلاقات العامة لدى الهيئة، إلى أن المعرض لطالما أثبت فعاليته كمنصة للتواصل مع المواهب الإماراتية الراغبة بالانضمام إلى قطاع الرعاية الصحية والاستفادة من الدعم الكبير الذي تقدمه الهيئة للعاملين في مختلف القطاعات الصحية.

وتتضمن قائمة العارضين كذلك أسماء مرموقة مثل ’مجموعة الإمارات‘، و’الاتحاد للطيران‘، و’اتصالات‘، و’مجموعة الرستماني‘، و’دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي‘، و’جميرا الدولية ذ.م.م‘، و’ماجد الفطيم‘، و’جامعة نيويورك أبوظبي‘، و’موانئ دبي العالمية‘.

كما تركّز دورة العام الجاري من المعرض على التنوّع في أماكن العمل، مع إلقاء الضوء على الحضور النسائي في كافة القطاعات بالشراكة مع منصة ’مامز آت وورك‘ [email protected] المصممة لمساعدة الأمهات على إيجاد فرص عمل مرنة تتناسب مع واجبات الأمومة، والتي تستضيف سلسلة ورش خاصة بالنساء المستقلات صاحبات التطلعات المهنية الطموحة.

وسيحظى الزوار بتجربة أفضل هذا العام بفضل الشراكات التقنية الحديثة التي أبرمها المعرض مع أبرز الأسماء في القطاع، مثل شركة ’سندس‘ التي تمكّن الباحثين عن العمل من التواصل مباشرة مع العارضين عبر حواسب لوحية موزعة على أجنحة المعرض لتساعدهم في الوصول إلى فرص العمل الملائمة لكفاءاتهم، مع إتاحة إمكانية إرفاق السير الذاتية باستخدام تقنيات الروبوتات الذكية. من ناحيةٍ أخرى، تقدم شركة ’سونرو‘، الرائدة عالمياً في تقنيات اتصالات الفيديو، إمكانية إجراء مقابلات عمل عبر الفيديو.

علاوةً على ما سبق، سيشهد المعرض سلسلة مميّزة من ورش العمل اليومية الهادفة إلى تزويد الإماراتيين الباحثين عن عمل بمعلومات حول التطوّر المهني والفرص المتاحة، وعلّقت أسماء الشريف على ذلك بالقول: "يشهد المعرض حضور العديد من الشخصيات الإماراتية الناجحة مثل معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، والتي ستشارك الحاضرين خبراتها الشخصية وتقدّم لهم نصائحها حول أهم مواضيع العمل والتوظيف. وسيحظى زوار المعرض بفرصةٍ مميزة للحصول على المشورات المهنية الخبيرة وخاصةً للمنضمين الجدد لسوق العمل، إلى جانب سبل تطوير العلامات التجارية الخاصة، وأساليب مواجهة الخوف من الانطلاق في المسار المهني".

كما سينظم المعهد الدولي للأحجار الكريمة جلسةً حصرية تتناول كيفية التمييز بين الأحجار الكريمة الطبيعية والاصطناعية، واستكشاف فرص تحويل هذه المعارف إلى مسارٍ مهني ناجح. وذلك بما ينسجم مع "مكانة الإمارات الراسخة كوجهة عالمية لقطاع المجوهرات" على حد تعبير الشريف.

تجدر الإشارة إلى أن معرض ’الإمارات للوظائف 2019‘ مُتاح حصرياً للمواطنين الإماراتيين ومتخصصي الموارد البشرية. كما سيتمكن الزوار وللمرة الأولى من تحميل سيرهم الذاتية التي سيتم تخزينها تلقائيا في السوار الذي يخولهم الدخول للمعرض، ولن تكون هناك حاجة لحمل نسخ ورقية من السير الذاتية. ويفتح المعرض أبوابه من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية الساعة 6:00 مساءً بين يومي 19-21 مارس. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.careersuae.ae.