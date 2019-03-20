جامعة الإمارات للطيران تستضيف معرضاً للوظائف في حرمها

زار خريجون وطلبة معرض التوظيف الذي نظمته جامعة الإمارات للطيران مؤخراً في حرمها بمدينة دبي الأكاديمية العالمية. وشارك عدد من الشركات المحلية والدولية البارزة في هذا الحدث، ومن ضمنهم "فريت وركس" و"العربية للطيران" و"تاليس" و"دبي لصناعات الطيران" وأوليف".

وأتيحت لطلاب جامعة الإمارات للطيران فرصة تلقي الارشادات والمشاركة في مقابلات نمطية والحصول على النصائح المهنية وكذلك التواصل مع أرباب العمل المحتملين في مجالات مختلفة مثل الطيران والأعمال التجارية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والاتصالات وغيرها.