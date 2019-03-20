حاكم الشارقة يشهد افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم، افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2019 وذلك في مركز إكسبو الشارقة.

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