رئيس الأرجنتين يستقبل عبدالله بن زايد

استقبل فخامة ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين بحضور معالي ماركوني بينيا رئيس وزراء الأرجنتين، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى الأرجنتين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والأرجنتين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة ومنها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل اللقاء إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم للأرجنتين مزيداً من التقدم والنماء.

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من جانبه حمل فخامة ماوريسيو ماكري سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة الإمارات والأرجنتين والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.

من جانبه رحب فخامة ماوريسيو ماكري رئيس الأرجنتين بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً الحرص على تطوير أوجه التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، مشيداً بمكانة الإمارات الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء سعادة سعيد راشد عبيد سيف الزعابي سفير فوق العادة ومفوض للدولة لدى جمهورية الأرجنتين.