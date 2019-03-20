طيران الإمارات تزين إحدى طائراتها A380 بملصق خاص

مع بدء العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم للكريكيت 2019، كشفت طيران الإمارات اليوم النقاب عن ملصق خاص على إحدى طائراتها العملاقة من طراز A380. وتقام البطولة في انجلترا وويلز خلال الفترة بين 30 مايو (أيار) و14 يوليو (تموز) 2019.

وواكب نجم الكريكيت الهندي السابق الفائز بلقب كأس العالم للكريكيت في العالم 2011 فيرندر سيواج، ولاعبا فريق لانكشاير الذي ترعاه طيران الإمارات ساكب محمود وتوم بايلي، خروج الطائرة بالملصق الجديد من حظيرة المركز الهندسي لطيران الإمارات، وذلك بمرافقة فريق مهندسي طيران الإمارات الذي عمل أفراده على تثبيت الملصق. كما تم أيضاً عرض كأس العالم للكريكيت في المركز الهندسي، وحصل العاملون في المركز على فرص لالتقاط صور مع الكأس.

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: "تحظى لعبة الكريكيت بشعبية واسعة من مختلف فئات الجمهور عبر العالم، ويسرنا أن نكون الناقلة الرسمية لبطولة كأس العالم للكريكيت 2019. ويأتي كشف النقاب عن إحدى طائراتنا بملصق البطولة تمهيداً لانطلاق المنافسات وتحفيزاً لجماهير المنتخبات المشاركة". وأضاف: "نتطلع إلى مشاركة عشاق اللعبة شغفهم وتشجيعهم، حيث تخدم طيران الإمارات تسع دول تشارك منتخباتها في البطولة".

وأعرب ديفيد ريتشاردسون، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للكريكيت، عن سعادته برؤية ملصق بطولة العالم للكريكيت للرجال على إحدى طائرات الإمارات. وقال: "حقاً إنها طريقة رائعة للاحتفال بواحدة من أكثر البطولات الرياضية إثارة في العالم والتي ينتظرها عشاق اللعبة بشغف كبير".

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ويغطي ملصق كأس العالم للكريكيت للرجال 2019 مساحة واسعة تبلغ 694 متراً مربعاً على هيكل طائرة الإمارات A380، ويتضمن صورة ظلية للاعبين، أحدهما يرمي والآخر يصد، على خلفية من ظلال باللونين الأرجواني والوردي. وسوف تخدم هذه الطائرة اليوم (الثلاثاء 19 مارس) إحدى رحلات طيران الإمارات إلى مطار لندن هيثرو في المملكة المتحدة، الدولة المضيفة لكأس العالم للكريكيت 2019. كما ستعمل الطائرة خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى محطات أخرى في تلك الدولة، بما في ذلك مانشستر ولندن غاتويك. ويمكن لعشاق لعبة الكريكيت وعشاق الطيران على السواء ترقب ومشاهدة الطائرة وهي تهبط وتقلع في جوهانسبرغ ومومباي، وكذلك في وجهات أخرى تخدمها طيران الإمارات بطائراتها A380 في كل من أستراليا ونيوزيلندا.

وسوف تنقل طيران الإمارات معظم المنتحبات الوطنية التي ستتنافس على لقب بطولة كأس العالم للكريكيت 2019 في إنجلترا وويلز. وتقام البطولة في الفترة من 30 مايو (أيار) إلى 14 يوليو (تموز) 2019، بمشاركة منتخبات كل من إنجلترا وجنوب إفريقيا وباكستان والهند وجزر الهند الغربية وأفغانستان، وأستراليا ونيوزيلندا وبنغلاديش وسريلانكا.

وتعود شراكة طيران الإمارات مع المجلس العالمي للكريكيت ICC إلى عام 2002، وترعى الناقلة بطولة كأس العالم للكريكيت للرجال 2019، ولجان مشرفي وحكام المباريات، كما تدعم الفعاليات الأخرى للمجلس، بما في ذلك بطولتا كأس العالم T20 للرجال وكأس العالم للكريكيت للنساء.

وفي المملكة المتحدة، ترعى طيران الإمارات نادي دورهام كاونتي للكريكيت ونادي لانكشاير للكريكت، بما في ذلك حقوق الاسم في ملعبي الناديين والفرق التي تمثل الناديين في بطولتي كأس العالم T20 للرجال والسيدات.