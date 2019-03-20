انطلاق النسخة الثامنة من "منتدى الشارقة الدولي للاتصال الحكومي"

انطلقت اليوم، أعمال النسخة الثامنة من "منتدى الشارقة الدولي للاتصال الحكومي" الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة ويستمر يومين بمشاركة 70 ممارساً وخبيراً عالمياً في مجال الاتصال الحكومي يناقشون خلال 34 جلسة حوارية سلسلة من الموضوعات التي يطرحها المنتدى هذا العام تحت شعار "تغيير سلوك.. تطوير إنسان" .

ويبحث المنتدى آليات تحليل السلوك البشري وتبني استراتيجيات التوعية وتغيير سلوك الأفراد بهدف تحفيز شركاء العملية التعليمية وبناء ثقافة مهارات المستقبل وتأصيل الإيجابية وتعزيز سبل السعادة المستدامة في ظل متغيرات العصر الراهن وأثرها على تحول سياسات التنمية المجتمعية وسلوك الأفراد داخل بلدانهم.

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