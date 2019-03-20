عبدالله بن زايد يلتقي وزير العلاقات الخارجية والأديان الأرجنتيني

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي خورخي فوري وزير العلاقات الخارجية والأديان الأرجنتيني في بوينس آيرس.

وتبادل الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى الأرجنتين، وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على ما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات والأرجنتين من تطور ونمو والحرص المستمر على تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة.

من جانبه رحب وزير العلاقات الخارجية والأديان الأرجنتيني بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين والمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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وعقب اللقاء وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي خورخي فوري على اتفاقية التدريب الدبلوماسي بين البلدين، كما شهد سموه ومعالي وزير العلاقات الخارجية والأديان الأرجنتيني التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة أنباء الإمارات "وام" ووكالة أنباء الأرجنتين "تيلام".

كما تسلم سموه من معالي خورخي فوري رسالة خطية موجهة من قبل فخامة ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يدعوه فيها لزيارة جمهورية الأرجنتين.

وفي سياق متصل أقام معالي خورخي فوري وزير العلاقات الخارجية والأديان الأرجنتيني مأدبة غداء تكريماً لسموه.

حضر اللقاء، سعادة سعيد راشد عبيد سيف الزعابي سفير فوق العادة ومفوض لدولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين.

كما حضر من الجانب الأرجنتيني سعادة فيرناندو رامون مارتينيز سفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة.