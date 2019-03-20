"الاتحادية للموارد البشرية" تعد 42 دراسة حول القوى العاملة

دبي (وام)

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنها أعدت 42 دراسة وبحثاً متخصصاً خلال العام الماضي، تمحورت حول أنظمة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية، ودراسة مستقبل سوق العمل في القطاع الحكومي في الدولة، واحتياجاته من المواهب والكفاءات، والخصائص الديموغرافية للقوى العاملة المستقبلية في الحكومة الاتحادية.

وقالت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في «الهيئة»: إن «الهيئة» لم تأل جهداً لترسيخ منظومة تشريعية حديثة ومتكاملة لإدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات العالمية، وخير دليلٍ إعدادُها وإصدارها بشكل مستمر للعديد من الدراسات والأبحاث التي تعنى بدراسة واقع سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية، وتهدف إلى استشراف مستقبل رأس المال البشري، والوقوف على احتياجات ومتطلبات سوق العمل المستقبلي في الدولة.

وأشارت إلى أن «الهيئة» كثفت جهودها البحثية خلال العام 2018، حيث نجح فريق عملها في إعداد وإصدار 42 دراسة وبحثاً متخصصاً في الموارد البشرية الحكومية، ومنها دراسات الإنتاجية والكفاءة في الحكومة الاتحادية، وإعداد استراتيجية التعلم المستمر، ومصفوفة سلامة تطبيق تشريعات وأنظمة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتحديث جداول الدرجات والرواتب في الحكومة الاتحادية، ومعايير كفاءة الهياكل التنظيمية، وعلاوة الدراسات العليا لموظفي الحكومة الاتحادية، ومعايير تحديد الدرجات الوظيفية للوظائف القيادية في الجهات الاتحادية، إضافة إلى دراسة كفاءة القوى العاملة في الحكومة الاتحادية، ودراسات أخرى.