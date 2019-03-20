فعاليات متنوعة للتنمية الأسرية في يوم الطفل

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية فعالية الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي تحت شعار «أطفالنا.. من السعادة إلى الازدهار»، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وذلك في مركز المؤسسة - بوابة أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين المتمثلين في دائرة القضاء، وزارة التربية والتعليم، ودار زايد للرعاية الأسرية، ودائرة تنمية المجتمع، ودائرة التعليم والمعرفة، ونادي تراث الإمارات، ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الصحة بأبوظبي، بالإضافة إلى وزارة تنمية المجتمع، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

ويأتي احتفال المؤسسة بهذه المناسبة بهدف تمكين وزيادة وعي الأطفال لفهم حقوقهم ومسؤولياتهم داخل الأسرة والمجتمع وعلى المستويات الوطنية، وضمان حقوقهم لكي ينموا في بيئة صحية وآمنة وداعمة تطوّر جميع قدراتهم ومهاراتهم، كما يهدف إلى غرس احترام التّعددية والتسامح وتقبّل الآخر والتضامن بين الأطفال عند فهمهم لحقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى إعداد جيل سعيد وفاعل اجتماعياً واقتصادياً، وتوعية المجتمع بحقوق الطفل كما تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل وقانون «وديمة». وجاءت الورش المقامة في الاحتفالية تزامناً مع إطلاق مؤسسة التنمية الأسرية للمحور الثاني من حملة «أسرة متماسكة.. مجتمع متسامح.. وطنٌ آمن»، بعنوان: «أبناؤنا مسؤوليتنا»، ومن ضمن الفعاليات التي تم تنفيذها «مرسم حر بأنامل الأطفال»؛ بهدف تمكين الأطفال من التعبير عن مشاعرهم اتجاه أسرهم وطموحاتهم الذاتية من خلال الرسم وتحليل الرسومات من قبل مختصين في مجال الطفولة للعمل على مخرجاتها.