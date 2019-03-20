سيف بن زايد: زايد وغاندي قامتان للحكمة والتسامح

أبوظبي (وام)

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، متحف «زايد غاندي» الرقمي في منارة السعديات الذي يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ومتحف غاندي الرقمي في نيودلهي، وذلك احتفاءً وتكريماً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمهاتما غاندي الزعيم الروحي للهند.

رافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة. وقام سموه بجولة في أقسام المتحف التي تعرض محتوى تفاعلياً يبرز المشتركات الإنسانية بين الشيخ زايد والمهاتما غاندي، واطلع على ما يتضمنه المتحف من مواد قيمة تسلط الضوء على فكرهما ورؤيتهما الفريدة في مجالات التنمية والعطاء والإنسانية والبيئة.

واستمع سموه أثناء جولته إلى تاريخ العلاقات الإماراتية - الهندية، من خلال محتوى رقمي وصور يعرض بعضها لأول مرة، وتوقف عند مناطق المتحف الست التي تعكس جانباً من حياة القائدين، وتعرف الأجيال الناشئة بمسيرتهما وإرثهما وفكرهما القائم على السلام والتسامح ليكونا قدوة لجيل المستقبل.

إلى ذلك، دون سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قوله: «سررت بزيارة متحف «زايد غاندي» الرقمي في منارة السعديات، وبأسلوبٍ فريد استعرضَت جنباته مسيرة قامتين عظيمتين للحكمة والتسامح، قائدان ما زالا ملهمين للأجيال، أشكر معالي نورة الكعبي والقائمين على المتحف على الجهود المتميزة».

وشهد المتحف تفاعلاً كبيراً من المجتمع المحلي منذ افتتاحه، ويستقبل يومياً طلاب المدارس في الدولة لتعريفهم على إنجازات هذين القائدين اللذين ألهما الإنسانية، ويقدم مجموعة من ورش العمل والفعاليات الثقافية التي تبرز عمق العلاقات بين الإمارات والهند.

ويعد متحف «زايد غاندي» الرقمي الأول من نوعه في الدولة ويتزامن مع احتفاء دولة الإمارات بالتسامح قيمة حضارية متجذرة في الإمارات بعد إعلان عام 2019 عاما للتسامح، والذكرى 150 لميلاد المهاتما غاندي. ويحتفي المتحف بقائدين عالميين شهد العالم بصدق قيمهما الإنسانية النبيلة التي أسهمت في بث روح التسامح والتلاحم والوئام بين الشعوب.