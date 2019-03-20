1888 شاباً وشابة يتنافسون على الفرص في معرض الإمارات للوظائف

تحرير الأمير (دبي)

تنافس 1888 شاباً وشابة، زوار اليوم الأول لمعرض الإمارات للوظائف في دورته التاسعة عشرة، على الفرص الوظيفية المعروضة، والتي تشرف عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بمشاركة 27 جهة، وينتهي غداً في مركز دبي التجاري العالمي.

وكشفت الدائرة أن عدد الشواغر المعروضة في بوابة وظائف دبي الموحدة 565 شاغراً بواقع 200 وظيفة للخريجين الجدد، من مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية، فضلاً عن تخصيص 178 وظيفة لأصحاب الهمم، فيما بلغ عدد الحسابات الجديدة التي تم إنشاؤها في البوابة 105 حسابات.

وتقدم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الشريك الحكومي الاستراتيجي لمعرض الإمارات للوظائف، بالتعاون مع دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة دبي خلال أيام المعرض سلسلة من المحاضرات التثقيفية، والأنشطة التفاعلية والفعاليات للتعريف بطبيعة عمل الجهات الحكومية المشاركة.

وأجمعت الجهات المشاركة على أن هذه الدورة تشهد إقبالاً مميزاً، فيما تشكل النساء النسبة الأكبر من الباحثين عن عمل، وتأمل الجهات مواصلة الاهتمام من شباب وشابات الوطن في المجيء على مدار أيام المعرض الثلاثة كي يتسنى لهم اقتناص فرص مواتية وخصوصاً أن بعض الإدارات رفعت سقف التوظيف لأعلى مستوى دون تحديد للشواغر.

وقال منصور الفلاسي مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في هيئة طرق ومواصلات دبي: نعرض 10 شواغر وجميعها قيادية، وفي اليوم الأول تقدم لنا 500 باحث وباحثة عن وظيفة، مشيراً إلى طرح فكرة «بنك المواهب» بهدف استقطاب الشباب المميز من خلال الدورات التدريبية، وكشف عن 15 منحة جميعها تخصصات هندسية تحتاجها الهيئة.

وعن أصحاب الهمم أفاد بأن هذه الفئة لها الأولوية حيث يوجد في الهيئة نحو 15 شخصاً، كما يقدر عدد النساء الإجمالي في الهيئة بـ700 أما الذكور فيقدر عددهم بنحو 1950.

وقالت أميرة الفلاسي، نائب رئيس الموارد البشرية ومسؤولة تدريب الكوادر الوطنية في طيران الإمارات: إنه لا يوجد عدد محدد للشواغر المطلوبة حيث إن العدد مفتوح أمام الشباب المواطنين من الجنسين عبر برامج تدريبية للانخراط في قطاع الطيران.

وأشارت إلى أن عدد الطيارين في «طيران الإمارات» يقدر بـ2000 طيار من بينهم 631 طياراً إماراتياً ومساعد طيار أما عدد المتدربين فيصل إلى 271.

وأكدت الاهتمام بالعنصر النسائي، إذ يوجد 12 قائدة طائرة من بينهن 8 متدربات و4 طيارات (كابتن طائرة)، كما يوجد 192 مهندساً من بينهم 27 مهندسة، وفيما يخص اليوم الأول لمعرض الإمارات للتوظيف كشفت أن الإقبال كبير جدّاً حيث يتم تقديم الطلبات عبر (أون لاين) ثم يحصل المقدم على رقم مرجعي للتواصل الذي يكون بالعادة عقب أسبوعين من التقديم ثم يتم إجراء مقابلات شخصية واختبارات.

وأشارت علياء السركال نائب رئيس التطوير المهني في (شركة دو)، إلى وجود وظائف تندرج تحت (وظائف المستقبل) مثل تخصص أمن الشبكات وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا والعدد مفتوح للمواطنين.

وقالت: إن الإقبال منقطع النظير من الشباب والشابات على حد سواء في منصة (دو) التي جاءت على شكل (هايبر لوب) في إشارة إلى المستقبل، وكشفت عن برنامج لصالح الخريجين الجدد مدته عام كامل، ولا توجد شواغر لحملة الثانوية العامة حيث إن جميع الوظائف لحملة البكالوريوس والدراسات العليا.

وقال العميد الدكتور صالح عبدالله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي: إنه يوجد 200 شاغر في شرطة دبي لصالح حملة الإعدادية والثانوية والبكالوريوس كضباط شرطة وضباط صف، كما يوجد 5% وظائف مخصصة لفئة أصحاب الهمم.

وأشار إلى أن القطاعات المتاحة تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وغيرها، حيث بإمكان الشباب التقديم عبر موقع الشرطة، مبيناً أن إقبال البنات يفوق إقبال الشباب بصورة غير مسبوقة.

بدوره، قال سلطان البستكي مدير إدارة الموارد البشرية بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: إن الشركة قامت في الدورة الماضية بتوظيف 125 مواطناً إماراتياً من الجنسين خلال عام 2018 في عدة مناصب ومستويات مختلفة من بينهم متدربون حديثو التخرج، أما العدد الحالي للطلاب المسجلين في المنح الدراسية فيقدر بـ160 طالباً.

وأوضح أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حققت أعلى معدل للتوطين العام الماضي بنسبة بلغت 38.49%، منوهاً بأن الشركة تضم أكثر من 1.300 موظف من مواطني الدولة، وأكثر من 35% منهم يتقلدون منصباً عالياً في الشركة.

وعن مشاركتهم في معرض «الإمارات للوظائف»، أفاد بأن المجالات المطلوبة تستهدف التخصصات الأكاديمية الكهربائية، والميكانيكية، والكيميائية، والهندسة الصناعية، والإدارة، وإدارة الأعمال، والمالية، والمحاسبة، وتكنولوجيا المعلومات، حيث يوجد نحو 100 فرصة عمل في الوظائف الشاغرة المخصصة للأفراد ذوي الخبرة والخريجين الجدد، موضحاً أن الشركة تُدار على أيدي مواطنين إماراتيين حيث يبلغ عدد أفراد القوى العاملة في الشركة من الإماراتيين أكثر من 1.300 مواطن إماراتي، وتستهدف الشركة الوصول بنسبة التوطين في الوظائف التي يمكن توطينها إلى 40% بحلول العام 2020.

كما تشارك القيادة العامة للقوات المسلحة في «معرض الإمارات للوظائف 2019» الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس الجاري، تحت مظلة مركز دبي التجاري.

وانطلقت فعاليات الدورة للمعرض بحضور عبدالله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الذي زار جناح القوات المسلحة، واطلع على ما تقدمه القوات المسلحة من فرص وظيفية وبرامج تدريبية ونظم تعليمية متطورة.

كما قام بالتوقيع الإلكتروني في المنصة الخاصة بـ«شكراً محمد بن راشد على 50 عاماً من العطاء للوطن»، والتي شهدت إقبالاً من مختلف الشرائح التي تزور المعرض، للتعبير عن شكرهم وامتنانهم للدور المهم الذي قام به سموه طوال 50 عاماً، تميزت بالعطاء والتميز والريادة، والتي سيسجّلها التاريخ بحروفٍ من نور، وما زال في مسيرته يسجل الكثيرَ من الإنجازات، نظراً لكونه قائداً لم يقف عند كلمة المستحيل وحوَّلها إلى كلمة واقع وممكن، لافتين إلى أن سموه مازال يسطر أمجادَ دولة ويسلك دروباً مشرقة لأجيال ترفع هاماتها شموخاً وكبرياء.

وفي هذا الصدد، وانطلاقاً من إيمانها بأهمية التدريب والتأهيل العلمي التقني وفق قواعد علمية منهجية متعارف عليها دولياً، دعت القوات المسلحة الطلاب المواطنين كافة للانضمام إلى برامج التدريب المتنوعة لديها، خاصة برنامج الدبلوم المهني لعامي 2018/‏‏‏ 2019، والذي سيكون لمدة عام، وهو معتمد من قبل وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للمؤهلات.

ويطرح البرنامج العديد من التخصصات، منها دبلوم علوم الطيران ودبلوم صيانة الطائرات ودبلوم هياكل الطائرات ودبلوم التقنية الجوية ودبلوم الهندسة الإلكتروميكانيكية، مع توافر النشاطات الواسعة والترقيات الدورية والتطور المستمر على المستويين العلمي والعملي.

ووفرت إدارة الجناح طريقة إلكترونية ذكية للتقدم للوظائف، من خلال المعرض، حيث تستخدم القارئ الذكي الذي يقوم بقراءة بطاقة الهوية للشخص الراغب في التقدم للوظيفة، ومن خلال الجهاز يتم جلب المعلومات عن الشخص المتقدم.

وتحرص القوات المسلحة من خلال مشاركتها في المعرض على استقطاب عدد من المواطنين والمواطنات الراغبين في الانتساب إلى القوات المسلحة، من خلال تسع وحدات عسكرية.