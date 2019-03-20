أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر البحر، كريستوفر كوباسيك، الرئيس التنفيذي لشركة «إل 3 تكنولوجيا» الأميركية المتخصصة في قطاع أنظمة أمن الطيران الدفاعية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، إمكانات وفرص التعاون بين الشركة ونظيراتها في دولة الإمارات من الشركات المتخصصة والمؤسسات المعنية بمجالات تكنولوجيا الطيران، بما يدعم فرص هذه الصناعة الوطنية الواعدة في الدولة.

كما تبادل سموه ورئيس شركة «إل 3 تكنولوجيا»، وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، محمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والوفد المرافق للرئيس التنفيذي لشركة «إل 3 تكنولوجيا».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد أبوظبي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "إل 3 تكنولوجيا" الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.