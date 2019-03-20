ملتقى للموظفين في "مواصلات عجمان"

عجمان (الاتحاد) أكد المهندس عمر أحمد بن عمير المهيري، مدير عام مؤسسة المواصلات العامة، حرص المؤسسة على الاهتمام بتنمية الموارد والكوادر البشرية من خلال توفير الوسائل والإمكانات المتاحة كافة، بما يسهم في رفع كفاءتهم، وتعزيز إنتاجيتهم، من خلال الدعم المستمر بهدف تحقيق الخطة الاستراتيجية، وبما يسهم في تعزيز دورها تجاه المجتمع، وتحقيق رؤية عجمان 2021.

جاء ذلك، خلال تنظيم مؤسسة المواصلات العامة ملتقى الموظفين الأول لعام 2019 بهدف تعزيز التواصل بين الإدارة العليا، والموظفين كافة من أجل التحفيز، وذلك بمشاركة المديرين التنفيذيين للقطاعات ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين في جامعة عجمان كافة.

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