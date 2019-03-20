فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يستعد لإعادة التصنيف

أبوظبي (الاتحاد) بدأت أمس فعالية إعادة تصنيف فريق الإمارات للبحث والإنقاذ ضمن فئة «الثقيل» من قبل الهيئة الدولية للبحث والإنقاذ في الأمم المتحدة.

وجرى افتتاح الفعالية في فندق شاطئ الراحة، بحضور معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، وتضمنت عرض فيلم عن سرعة الاستجابة الدولية للفريق خلال الأزمات والكوارث.

وأكد اللواء علي خلفان الظاهري، مدير قطاع العمليات المركزية، بذل المزيد من الجهود من خلال إعادة تصنيف فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، وتقديم الأفضل بالتعاون مع الشركاء في المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية. وتطرق إلى مشاركة الإمارات في إغاثة المنكوبين في البلدان التي تتعرض للكوارث على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى جهود القيادة في عام 2005 لتأسيس الفريق الذي حصل في 2009 على التصنيف المتوسط، وفي 2103 على «الثقيل».

حضر الفعالية، اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، وعدد من الضباط والمنتسبين.

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