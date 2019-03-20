أول قاضيتين بالمحاكم الاتحادية توجهان الشكر للقيادة الرشيدة

أبوظبي (الاتحاد)

وجهت قاضي الاستئناف خديجة خميس خليفة الملص، والقاضي بالمحكمة الابتدائية سلامة راشد سالم الكتبي، خالص آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات بمناسبة صدور مرسومين اتحاديين بتعيينهما كأول امرأتين تشغلان هذا المنصب بالمحاكم الاتحادية بالدولة.

كما وجهتا أسمى آيات الشكر والامتنان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لجهود سموها الدائمة في رفعة ورقي وإنجازات المرأة في دولة الإمارات.

وتعهدت القاضيتان ببذل كل الجهد، وأن تكون مخافة الله ثم الضمير نهجَ وأساسَ الأداء لعملهما القضائي لتحقيق العدالة الناجزة، تطبيقاً للنصوص الدستورية وقوانين السلطة القضائية الاتحادية، مؤكدتين أن المرسوم الاتحادي بتعيينهما كأول امرأتين تشغلان هذا المنصب بالمحاكم الاتحادية بالدولة، يعد تعبيراً عن الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لمسيرة العدل والقضاء، والإيمان بدور المرأة وجهودها كعضو في السلطة القضائية بالدولة.

وتعد القاضي خديجة خميس الملص أول إماراتية تعمل بالفتوى والتشريع على مستوى الدولة. وقد حصلت على بكالوريوس الشريعة والقانون من جامعة الإمارات 1989م، وتدرجت بالمناصب القانونية من متدرب قضائي وباحث قانوني، ثم مستشار مساعد، ثم عينت بوظيفة مستشار ورئيس قسم التشريع عام 2004م، ومديرة إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل عام 2008م، حتى صدور المرسوم الاتحادي بتعيينها أول قاضي استئناف بالمحاكم الاتحادية بالدولة.

كما تعد القاضي سلامة راشد سالم الكتبي أول قاضٍ ابتدائي من النساء على مستوى المحاكم الاتحادية، وقد حصلت على بكالوريوس في الشريعة والفقه المقارن من جامعة الشارقة عام 2005م، ثم الماجستير، وتعد حالياً لدرجة الدكتوراه في نفس التخصص، وقد عملت بإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل وتدرجت بمناصب محامي دولة ومستشار مساعد ومستشار قبل صدور مرسوم رئيس الدولة بتعيينها قاضياً بالمحكمة الابتدائية.