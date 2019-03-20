"مناظرات الشباب" تناقش "الأتمتة والتوظيف" في نطاق العمل

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب جلسة مناظرات الشباب باستضافة شركة أبوظبي للتوزيع، بعنوان «الأتمتة أم التوظيف في نطاق العمل؟» في أبوظبي، بهدف دعم جهود الدولة لتعزيز ورفع قدرات الشباب في شتى المجالات، وزيادة معرفتهم وقدرتهم على البحث العلمي والإقناع.

وشارك في المناظرة لجنة التحكيم لتقييم الفريقين في المناقشة والحوار والإقناع ومدى استناد كل فريق على الأسس العلمية والدراسات والبحوث في نقاشاتهم، كل من علي الحمادي مدير قسم توصيلات المياه في شركة أبوظبي للتوزيع، وحمد السيابي مدير قسم وتخطيط صيانة المياه، وعبدالله البادي مدير قسم تصميم الشبكات.

وخلال الجلسة ناقش الفريقان موضوع «الأتمتة أم التوظيف في نطاق العمل؟»، إذ ركز الفريق المؤيد على أن الأتمتة تعتمد وبشكل كبير على الآلات في أداء الوظائف بدلاً من الإنسان، بينما اعتمد الفريق المنافس على أن التوظيف البشري يشكل الخيار الأنسب.

بدوره، قال سعيد محمد السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، في هذه المناظرة: «إن مشاركة أبوظبي للتوزيع في مناظرات الشباب تعد الأولى من نوعها، وتعد أيضاً إضافة إلى الأنشطة الفكرية والثقافية ولفئة الشباب على وجه الخصوص، وذلك في إطار تفعيل تبادل الأفكار وتنمية القدرات على الحوار البناء في مختلف المجالات، وتنمية الفكر للبحث العلمي بطريقة مقننة ومدروسة».

من جانبه، قال راشد الشامسي، منسق مبادرة مناظرات الشباب في المؤسسة الاتحادية للشباب: «مبادرة مناظرات الشباب منصة مهمة، لكونها توفر منبراً مهماً لتعزيز الحوار الإيجابي والبناء، تهدف بشكل رئيس لتنمية مهارات الشباب في الخطابة والنقاش على أساس علمي».