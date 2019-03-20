معرض رأس الخيمة للتعليم والتوظيف ينطلق الشهر المقبل

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

ينطلق معرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف في دورته الحادية عشرة الشهر المقبل في مركز رأس الخيمة للمعارض.

وقال عبد الناصر الذهب، المدير التنفيذي لمؤسسة رؤية لتنظيم المعارض والمؤتمرات: إن المعرض ينطلق في دورته الجديدة بمركز المعارض من تاريخ 23 ولغاية 25 أبريل المقبل، ويستمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، والفترة المسائية من الساعة الخامسة، وحتى الثامنة مساءً.

وذكر أن المعرض سيستقبل الجنسيات كافة، ولن يقتصر على المواطنين فقط، حيث يمكن للجميع التوجه والاطلاع على الفرص التعليمية والتدريبية والوظيفية الموجودة في أروقته الذي سيضم مشاركة متنوعة لعدد من الجهات والمؤسسات، تحديداً القطاع المصرفي والخاص، والتعرف على احتياجاتهم من الفرص المختلفة المتاحة لديهم.

ولفت إلى أن المعرض سيهتم خلال هذه الدورة بتوفير الفرص الوظيفية للنساء الباحثات عن فرص عمل، من خلال دعوة المؤسسات والجهات إلى توفير المناسب لهم.

وأشار إلى أن الدورة الجديدة للمعرض ستشهد اهتماماً بالغاً في الجانب التعليمي، من خلال استضافة ما يقارب 100 جامعة وكلية من خارج دولة الإمارات، منها التابعة إلى الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها التي ستتواجد عبر منصات مختلفة في المعرض للتسهيل على الطلبة تحديداً ممن أنجزوا متطلبات مرحلة الثانوية العامة، والراغبين في استكمال الدراسات العليا لمختلف التخصصات في الجامعات الموجودة خارج الدولة، في الوصول إليها عبر الاستفادة من وجودها معاً في موقع وفترة واحدة ومحددة للجميع.

وأضاف: إن تلك الجامعات ستتواجد عبر فرق متخصصة وإرشادية تعمل على استقبال الطلبة والرد على الاستفسارات المختلفة التي ستطرح من قبلهم في مجال استكمال الدراسة والتخصصات، وغيرها من الأمور التي ستسهل على الطلبة الحصول على كل ما يخص ذلك في المعرض.