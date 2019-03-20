"الإسعاف الوطني" يستقطب شباب الإمارات

أبوظبي (الاتحاد) أطلق الإسعاف الوطني اليوم فيديو ترويجياً لاستقطاب الشباب المواطنين للانضمام لبرنامج إعداد وتأهيل المسعفين الإماراتيين، والذي افتتح باب التسجيل في الدورة الثالثة منه في بداية الشهر الجاري ولغاية 14 أبريل، وتم حتى الآن تسلم أكثر من 300 طلب تقديم للبرنامج المقدم، بالتعاون مع جامعة الشارقة، والذي سيؤهل الطلبة الملتحقين به للحصول على دبلوم فني طب طوارئ EMT-Intermediate وفرصة العمل مباشرة مع الإسعاف الوطني بعد التخرج بنجاح.

ويأتي إطلاق الفيديو، لدعم جهود الإسعاف الوطني في تعريف فئات الشباب المواطنة بالبرنامج وأهدافه، وتشجيعهم على التقدم للالتحاق فيه، كما يسلط الضوء على رقي مهنة المسعف والأبعاد الإنسانية لها، والرضا الداخلي والسعادة اللذين يشعر بهما كل من ينخرط في هذه المهنة.

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