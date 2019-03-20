الإمارات ضمن أفضل 10 دول عالمياً في مؤشرات جودة الحياة

أبوظبي (الاتحاد)

حلت دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول عالمياً في مؤشرات جودة الحياة في المسح العالمي لعام 2018 الذي يقيس مستويات جودة الحياة، من خلال رصد توجهات الأفراد في 160 دولة حول العالم.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن المواقع المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات في مؤشرات جودة الحياة تشكل انعكاساً لتوجهات دولة الإمارات بالتركيز على تعزيز جودة الحياة، وتجسد تكامل جهود الجهات الحكومية لتحسين جودة الحياة في مختلف القطاعات.

وأشادت عهود الرومي بجهود كافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية والأكاديمية في دولة الإمارات، التي شكلت العنصر الأساسي في تجسيد رؤى وتوجهات القيادة، وتحقيق هذه المراكز المتقدمة عالمياً في مؤشرات جودة الحياة.

وحققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر الرضا عن توفر الرعاية الصحية الجيدة، متقدمة من المركز الثاني في العام الماضي، ما يعكس جهود الحكومة في تطوير هذا القطاع الحيوي، كما حققت المركز الأول في أربعة مؤشرات إضافية هي: مؤشر الرضا عن جهود الحكومة لحماية البيئة الأمر الذي يؤكد الدور المهم للحكومة في مواجهة تحديات التغير المناخي والحفاظ على البيئة، ومؤشر نسبة السكان العاملين بأجر، ومؤشر نسبة السكان العاملين بدوام كامل، ما يعكس موقع دولة الإمارات وريادتها عالمياً كبيئة جاذبة للعقول والمواهب، ومؤشر توفر الهاتف المحمول، حيث تعد دولة الإمارات الأولى عالمياً في نسبة استخدام الهاتف الذكي، ومؤشر الشعور بالأمان باعتماد القياس الإماراتي، ما يؤكد ريادة دولة الإمارات في تعزيز مستويات الأمن والأمان.

وحلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشرين، هما: مؤشر الرضا عن الشوارع والطرق السريعة التي تشكل إحدى أفضل البنى التحتية عالمياً، ومؤشر تمتع الأفراد بصحة جيدة لأداء المهام اليومية، ما يعكس المستوى المتقدم للرعاية الصحية في الإمارات.

وجاءت دولة الإمارات في المركز الرابع عالمياً في مؤشر ملاءمة المدينة لإقامة الأفراد من دول أخرى، في تأكيد لموقع الدولة المتقدم في مستويات جودة الحياة وحلولها في المراكز الأولى عربياً على مستويات المدن الأفضل في مؤشرات جودة الحياة المختلفة.

كما حققت الإمارات المركز الخامس في مؤشر احترام الأطفال ما يؤكد جهود الدولة المتواصلة لرعاية الطفل والحفاظ على سلامته وضمان مستقبل أفضل له، فيما حلت في المركز السادس عالمياً في مؤشرين هما: مؤشر الشعور بتحسن المستوى المعيشي للفرد، ما يعكس النمو المستدام للقطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، ومؤشر الوصول إلى الإنترنت، ما يؤكد تقدم البنى التحتية التكنولوجية في دولة الإمارات.

وحلت الدولة بالمركز السابع في 3 مؤشرات هي: مؤشر الرضا المتوقع عن الحياة خلال السنوات الخمس المقبلة الذي يعكس التفاؤل بالمستقبل، ومؤشر الرضا عن المستوى المعيشي للفرد، ومؤشر الرضا عن المدينة التي يسكنها الفرد، ما يؤكد المستويات العالية لجودة الحياة التي يحظى بها الأفراد في مجتمع دولة الإمارات.

أما المؤشرات التي حققت فيها دولة الإمارات المركز التاسع عالمياً فكانت: مؤشر الرضا عن وسائل النقل العام، ومؤشر الرضا عن اتخاذ الخيارات الشخصية في الحياة بحرية، ما يتجسد في البيئة الاجتماعية المنفتحة والمتناغمة والمتسامحة التي تتمتع بها الدولة.

وحققت دولة الإمارات مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الأخرى التي يرصدها المسح، أهمها: مؤشر شعور الأفراد بأن الأوضاع الاقتصادية تشهد تحسناً، ومؤشر الثقة في المؤسسات المالية، ومؤشر الرضا عن توافر فرص التعلم والنمو للأطفال، مؤشر الشعور حيال دخل الأسرة، ومؤشر احترام الأفراد، ومؤشر جودة الهواء، ومؤشر جودة المياه.

العويس: تعزيز مكانة الإمارات

أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن المبادرات والمشاريع التي تطلقها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدعم وتوجيهات الحكومة تعزز مكانة الإمارات العالمية في مجال الرعاية الصحية وترتقي بجودة حياة المجتمع، وتشجع ابتكار حلول مستدامة لمستقبل الخدمات الصحية المبتكرة، لترسيخ الجانب الوقائي، ومكافحة الأمراض المزمنة، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية في الخدمات الصحية، وتقديم خدمات رعاية صحية عن بعد واستعمال تقنية الواقع الافتراضي، وفق أفضل الممارسات العالمية، للوصول إلى منظومة صحية مستدامة بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071. وأشار العويس في تصريح بمناسبة حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر الرضا عن الرعاية الصحية الجيدة ضمن المسح العالمي لجودة الحياة، إلى أن هذا الإنجاز يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية، وبما ينسجم مع محاور الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 لتكون الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية، كما يرسخ الاعتراف الدولي بالكفاءة المتميزة لمنظومتنا الصحية وخدماتنا الطبية المتكاملة وعالية الجودة، والتي تندرج ضمن خطط الدولة لتعزيز مكانتها ضمن حكومات المستقبل.

وقال: تفخر الإمارات اليوم بإحرازها المركز الأول عالمياً في مؤشرات المسح العالمي حول مؤشر الرضا عن الرعاية الصحية الجيدة، كواحد من أهم المؤشرات العالمية الخاصة بجودة الحياة التي تركز على قطاع الصحة، متقدمة على 160 دولة حول العالم من خلال تحقيقها للريادة العالمية في مجال توفير خدمات صحية ووقائية ترقى بصحة الفرد والمجتمع.

الهاملي: السياسات سبب تصدر الإمارات

أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن توجيهات وفكر القيادة قاد إلى تحقيق المركز الأول في مؤشري نسبة السكان العاملين بأجر، ونسبة السكان العاملين بدوام كامل.

وقال الهاملي: إن تكامل منظومة السياسات الحكومية والسعي المشترك نحو تحقيق «رؤية الإمارات 2021» من أهم ممكنات تميز الدولة وتبوؤها المراكز الأولى.

ثاني الزيودي: البيئة أولوية

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: إن اهتمام الإمارات بالبيئة والعمل من أجل الحفاظ عليها وتحقيق استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي يمثل أولوية في توجهاتها وسياساتها كافة منذ تأسيسها على يد الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- حيث وضع نهج تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على مكونات البيئة وعناصرها أساساً لكافة استراتيجيات الدولة. وأضاف في تصريح بمناسبة حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر الرضا عن دور الحكومة في حماية البيئة ضمن المسح العالمي لجودة الحياة: حرصت القيادة الرشيدة على تطوير منظومة العمل من أجل البيئة بما يتماشى مع رؤيتها لتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات واستشرافها للمستقبل، عبر إقرار مجموعة متكاملة من القوانين والتشريعات وإطلاق العديد من المبادرات التي لعبت وزارة التغير المناخي والبيئة الدور الرئيسي فيها.

وأشار إلى أن الالتزام بمواكبة احتياجات فئات المجتمع كافة وتطلعاتها وتحقيق سعادتها وتعزيز جودة حياتها، وإشراكها في تطبيق وتنفيذ التوجهات الحكومية عبر المشاركة الفعلية ورفع الوعي العام كان أساس تطوير هذه المنظومة على مستوى كافة القطاعات، ولذا حققت جهود تطوير هذه المنظومة نسب رضا عالية لدى القطاع الخاص والأفراد عن الدور الذي تلعبه الحكومة لحماية البيئة. ولفت الزيودي إلى أن جهود الحكومة في حماية البيئة لم تقتصر على الالتزام بالمعايير العالمية، وإنما تخطتها لتقدم نماذج متفردة على المستوى الإقليمي والعالمي في مجالات عدة مثل زيادة مساحات المحميات الطبيعية البرية والبحرية.

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بلحيف النعيمي: شبكة طرق رسمت ملامح المستقبل

أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، أن إحراز دولة الإمارات المركز الثاني عالمياً في مؤشر الرضا عن الشوارع والطرق السريعة ضمن المسح العالمي لجودة الحياة، يمثل نتيجة منطقية لنهج القيادة الرشيدة ودعمها لقطاع البنية التحتية والطرق، ويعكس العمل المتواصل وتضافر جهود كافة الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص. وأشار معاليه إلى حرص حكومة الإمارات على ترسيخ السعادة وجودة الحياة في المجتمع من خلال تنفيذ الطرق التي ساهمت في تحقيق الانسيابية المرورية بنسبة 72%، وتقليص زمن الرحلة لمستخدمي الطريق إلى جانب دعم منظومة السلامة المرورية، الأمر الذي يندرج ضمن استراتيجية وخطط وزارة تطوير البنية التحتية، النهج الذي تؤكد عليه القيادة الرشيدة باعتبار سعادة المجتمع أولوية.

ولفت وزير تطوير البنية التحتية إلى أن حلول الدولة في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الرضا عن الشوارع والطرق السريعة يمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى قائمة الإنجازات العالمية التي حققتها الدولة في مسيرتها نحو تحقيق الأجندة الوطنية ومئوية الإمارات 2071.

وتقدم معالي وزير تطوير البنية التحتية بالتهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ومجتمع دولة الإمارات.

ولفت إلى أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مجموعة من مشاريع البنية التحتية والطرق الشريانية خلال جولة سموه الأخيرة خير دليل على الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع لدى القيادة لدوره في تحقيق السعادة وجودة الحياة، مشيراً إلى أن الإمارات لديها شبكة طرق شريانية حديثة تربط المناطق إلى جانب المنافذ البرية والبحرية والجوية، ما يدعم منظومة التنمية، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة التي رسمت ملامح المستقبل بتصدر الدولة عالمياً في مختلف القطاعات، كما تعتبر أحد أهم روافد التنمية الحضارية.

طرق شريانية تحقق السعادة للمجتمع

يذكر أن أطوال الطرق الاتحادية في الإمارات بلغت حتى نهاية العام الماضي 771 كيلومتراً، بينما وصلت أطوال الحارات المرورية للطرق الاتحادية إلى 3421 كيلومتراً، فيما انتهت وزارة تطوير البنية التحتية من تنفيذ العديد من الطرق الشريانية التي ساهمت في تحقيق الانسيابية المرورية وحققت السعادة المنشودة وجودة الحياة، ومنها مشروع جسر البديع في الشارقة الذي افتتح قبل فترة وجيزة.

المنصوري: نتائج تعكس الريادة

أكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن تصدر الإمارات في مؤشر توافر الهاتف المحمول ضمن المسح العالمي لجودة الحياة، يعكس توجيهات القيادة في معالجة الفجوة الرقمية بين مختلف قطاعات المجتمع، إذ استمدت الهيئة خططها الاستراتيجية من رؤية دولة الإمارات في أن تكون رائدة عالمياً في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وأوضح: «نستند في هذه الجهود إلى المكانة المحورية لقطاع الاتصالات والمعلومات باعتباره المحرك الرئيس للنمو والتطور في القطاعات الحيوية في الدولة كالتعليم والصحة وغيرها، كما نستند إلى الأهمية العالمية المتزايدة للاتصالات في عصر التحولات الكبرى نحو الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي». وأضاف: «في عام التسامح، تؤكد الإمارات أنها دولة السعادة وجودة الحياة لجميع مواطنيها والقاطنين على أرضها».

البرنامج الوطني

يجسد البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مارس 2016، توجهات دولة الإمارات في تحقيق السعادة والارتقاء بمستوى جودة الحياة في المجتمع، من خلال جملة من المبادرات والمشاريع التي تتكامل فيها جهود الجهات الحكومية كافة لتحقيق هذا الهدف المحوري.

ويهدف البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة إلى مواءمة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها وتشريعاتها لتعزيز جودة الحياة في المجتمع، وتحفيز الجهات الحكومية والخاصة لإطلاق وتبني المبادرات والمشاريع الداعمة لتحقيق هذا الهدف.

ويعمل البرنامج على دعم الجهات الحكومية ومساعدتها في تضمين مفاهيم وتطبيقات السعادة وجودة الحياة في سياساتها وبرامجها وخدماتها، وبيئة العمل الحكومي.

160 دولة.. 13 محوراً

يشمل المسح العالمي لمؤشرات جودة الحياة أكثر من 160 دولة، ويجريه معهد «جالوب» سنوياً، ويرصد من خلاله 13 محوراً رئيساً تشمل المجالات الحيوية التي تشكل في صورتها العامة تقييماً للدول في القطاعات الأكثر ارتباطاً بجودة الحياة، وتتضمن التعليم والأسرة، والصحة، والمجتمع، والعمل، والاقتصاد، والحكومة، والغذاء والمسكن، والبيئة والطاقة، والمشاركة المجتمعية، والاتصالات والتكنولوجيا، وسيادة القانون، والمؤسسات والبنى التحتية، وتقييم الأفراد للحياة.