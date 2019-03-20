"الصحة" تفتش 200 منشأة شهرياً

دبي (الاتحاد) تحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على مواصلة حملاتها التفتيشية، للتأكد من التزام المنشآت الطبية باشتراطات مزاولة المهنة، وتهدف خطط الزيارات التفتيشية إلى زيارة نحو 200 منشأة طبية وصيدلانية شهرياً، حيث يتجاوز عدد المنشآت التي يتم زيارتها في 3 أشهر نحو 700 منشأة من أصل 2400 منشأة صحية وصيدلانية مرخصة من قبل الوزارة.

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