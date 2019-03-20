الامارات | حاكم الشارقة يشهد افتتاح الدورة الثامنة من «الدولي للاتصال الحكومي»

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يشهد افتتاح الدورة الثامنة من «الدولي للاتصال الحكومي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، افتتاح فعاليات الدورة الثامنة من المنتدى للاتصال الحكومي الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة يومي 20 و21 مارس الجاري، بمشاركة 70 ممارساً وخبيراً عالمياً في مجال الاتصال الحكومي، يناقشون خلال 34 جلسة حوارية، سلسلة من الموضوعات التي يطرحها المنتدى هذا العام تحت شعار «تغيير سلوك.. تطوير إنسان».

ويبحث المنتدى، في دورته الثامنة، آليات تحليل السلوك البشري، وتبني استراتيجيات التوعية وتغيير سلوك الأفراد، بهدف تحفيز شركاء العملية التعليمية، وبناء ثقافة مهارات المستقبل، وتأصيل الإيجابية، وتعزيز سبل السعادة المستدامة في ظل متغيرات العصر الراهن، وأثرها في تحول سياسات التنمية المجتمعية وسلوك الأفراد داخل بلدانهم.

ويحرص المنتدى على إطلاق المبادرات والأنشطة التي تواكب أهدافه وتطلعاته، لافتاً إلى عدد من فعاليات الدورة الثامنة منها لعبة «الشارقة 2071» لتغيير السلوك بالتعاون مع دائرة الحكومة الإلكترونية وأطفال الشارقة، وإطلاق إصدار خاص بالمركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بعنوان «الاتصال الحكومي.. ممارسات ودراسات»، ومنصات تفاعلية مثل منصة باحثون، ومنصة جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، ومنصة الابتكار.

وتشمل الفعاليات الجديدة للمنتدى محطات لاكتشاف الذات، وخطابات وجلسات تفاعلية ملهمة، وجلسات عصف ذهني مخصصة لليافعين والأطفال وذوي الإعاقة، وأولياء الأمور، وموظفي وخبراء الاتصال الحكومي، وملتقيات متخصصة.

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ويستضيف المنتدى هذا العام «معرض 50 عاماً من المشاركة إلى الاستضافة» بالتعاون مع إكسبو 2020، الذي يسلط الضوء على التاريخ الحافل لمشاركة الإمارات في معارض إكسبو الدولية منذ عام 1970، وحتى اليوم الذي أعلن فيه عن اختيار الإمارات لاستضافة إكسبو 2020.

وعلى هامش فعاليات المنتدى لهذا العام، ينظم مجلس الشارقة للشباب «ملتقى شباب الشارقة» في دورته الثانية، تحت شعار «شارقة المستقبل»، حيث يتطلع الملتقى إلى حوار مع الشباب حول أفكارهم الإبداعية، وتصوراتهم المستقبلية لمدينة الشارقة.

وتستضيف مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ضمن مشاركتها في فعاليات المنتدى، عدداً من الأطفال والشباب واليافعين إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين في جلسة خاصة تحت عنوان «من يصنع المستقبل؟»، لبحث دور الشباب في المسيرة التنموية والحضارية ومسؤوليتهم تجاه المجتمع المحلي. كما تسلط الجلسة الضوء على أبرز صفات قادة المستقبل، وأهمية تلك الصفات في تمكين القائد من خدمة مجتمعه على أكمل وجه.

ويشارك نادي الشارقة للصحافة بسبع جلسات متخصصة، تهدف إلى تعزيز فرص التطوير المهني للعاملين في مجال الصحافة والإعلام، وصقل خبراتهم عبر وسائل مختلفة من الدورات التدريبية، وورش العمل، والمنتديات الحوارية.

ويشارك في المنتدى نخبة من أبرز شخصيات وخبراء الاتصال المحليين والعالميين، للتعرف إلى الآليات اللازم توافرها لدى فرق الاتصال الحكومي، لفهم الإنسان وعقليته ونفسيته ونزعاته ومحفزاته بناء على وضعه ومحيطه وظروفه، كي تلامس رسائل هذه الفرق الموضع الصحيح بداخله، وتدفعه إلى تبني التغيير الإيجابي الداعم للتنمية.