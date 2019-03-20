الامارات | تسليم 35 مواطناً قرارات تملك مساكنهم خلال 3 دقائق

شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 35 مواطناً قرارات تملك مساكنهم خلال 3 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة تطوير البنية التحتية بالتزامن مع «يوم السعادة العالمي»، مبادرة «سيارة السعادة» التي تمكن مواطني الدولة الحاصلين على مساكن حكومية من تملك المساكن الحكومية وإصدار قرار التمليك بشكل فوري دون الانتظار 120 يوماً للحصول على الخدمة، وتستمر المبادرة ثلاثة أيام وتنتهي غداً، واستلم أمس 35 مواطناً قرارات تملك مساكنهم خلال ثلاث دقائق في موقع الحدث بدلاً من انتظاره 120 يوماً لتقديم طلبه عبر الموقع الإلكتروني.

وقالت مديرة إدارة الإسكان في وزارة تطوير البنية التحتية، ابتسام محمد الغويص السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الوزارة سلمت أمس 35 مواطناً قرارات بتملك مساكنهم الحكومية بشكل فوري بعد إحضارهم المستندات اللازمة ومرور عام كامل على سكنهم في المساكن الحكومية.

وأوضحت أن من شروط تسليم قرار تملك المسكن أن يكون المواطن سكن في مسكنه الحكومي لمدة عام كامل، وأن يحضر معه فاتورة كهرباء مسجلة باسمه، وبطاقة الهوية.

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وأضافت أن الوزارة اختصرت الفترة الزمنية للموافقة على تسليم قرار تملك المساكن الحكومية للمواطنين بمناسبة يوم السعادة من 120 يوماً إلى يوم واحد.

وأشارت إلى أن القانون يسمح للمواطن باستلام قرار تملك مسكنه بعد مرور عام من استلامه مفاتيح المسكن، للتأكد من سكنه بشكل رسمي، متابعة أنه تم رفض بعض الطلبات لعدم مرور عام على سكنهم في المساكن الحكومية.

وأضافت أنه لا يوجد أي غرامات أو مخالفات على المواطن في حال عدم تقديم طلب الحصول على قرار تملك مسكنه الحكومي، وأن الوزارة تقدم خدمة مجانية لمساعدة المواطنين من خلال الوصول إليهم لتسليمهم قرار تملك مساكنهم، وفقاً للإجراءات المعمول بها.