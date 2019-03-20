الامارات | «تنفيذي الشارقة» يعتمد الدفعة الأولى من منح الأراضي

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الشارقة» يعتمد الدفعة الأولى من منح الأراضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الدفعة الأولى لسنة 2019 من مستحقي منح الأراضي السكنية والتجارية والصناعية في إمارة الشارقة، ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تحقيق الأمان الأسري والاستقرار السكني والاجتماعي والاقتصادي.

وأفاد رئيس دائرة التخطيط والمساحة، المهندس خالد بن بطي المهيري، بأن الدفعة الأولى تضم 1130 قطعة أرض على مستوى مدن ومناطق الإمارة، منها 590 أرضاً سكنية و338 أرضاً صناعية و202 أرض تجارية.

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وأصدر المجلس القرار رقم (7) لسنة 2019 بشأن حل شبكة الشارقة لحماية الطفولة، وتؤول جميع أصولها الثابتة والمنقولة إلى دائرة الخدمات الاجتماعية في الإمارة.

وناقش المجلس مشروع قرار تنظيم مزاولة أعمال المقاولات الهندسية، وبعد استعراض مواد المشروع وإبداء السادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول القانون، وجّه المجلس بدراسة الملاحظات وتضمينها لمشروع القانون.

واطلع على تعديلات المجلس الاستشاري حول مشروع قانون إعادة تنظيم جامعة الشارقة، ومشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، ووجه المجلس برفعها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة توطئة لإصدارها.