الامارات | 45 جهة حكومية في دبي تطرح 565 شاغراً بـ«الإمارات للتوظيف»

شكرا لقرائتكم خبر عن 45 جهة حكومية في دبي تطرح 565 شاغراً بـ«الإمارات للتوظيف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت جهات حكومية اتحادية ومحلية وخاصة العديد من الفرص الوظيفية الشاغرة والتدريبية للمواطنين في معرض الإمارات للوظائف بدورته التاسعة عشرة، التي انطلقت فعالياتها أمس في المركز التجاري العالمي بدبي، وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري، وشهد المعرض إجراء مقابلات وتوقيع عقود عمل بين جهات حكومية وباحثين عن عمل.

وأفادت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، التي تشرف على منصة حكومة دبي، بأن 27 جهة حكومية شاركت في المنصة التي شهدت توقيع عقود عمل واتفاقيات في اليوم الأول من المعرض، واختارت الدائرة شعار «إمارات التسامح» للمنصة، تماشياً مع عام التسامح في دولة الإمارات.

وبلغ عدد الشواغر المعروضة في بوابة وظائف دبي 565 شاغراً، إذ عرضت 45 دائرة من دوائر حكومة دبي المسجلة في البوابة المزيد من الشواغر المتوافرة لديها، وتم تخصيص 200 وظيفة منها للخريجين الجدد من المواطنين، بمختلف التخصصات والمؤهلات العلمية، كما تم تخصيص 178 وظيفة لأصحاب الهمم من أبناء الإمارات، وبلغ عدد الحسابات الجديدة التي تم انشاؤها في البوابة 105 حسابات، ووصل عدد طلبات التوظيف المقدمة عبر البوابة إلى 1888 طلباً خلال اليوم الأول من المعرض.

ومن بين الاتفاقيات التي شهدتها المنصة في اليوم الأول، مذكرة تفاهم وقعتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مع دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، بشأن وضع إطار عام للتعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الموارد البشرية، على هامش مشاركتهما في المعرض.

ويعمل الطرفان من خلال مذكرة التعاون في مجالات التدريب والتطوير وبرامج إعداد وتمكين الكفاءات من مختلف الفئات الوظيفية، والتعاون في مجال البحث العلمي الداعم لتطوير الأداء الحكومي.

كما اتفق الطرفان على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية، وعلى كل المستويات، والعمل المشترك لتطوير أداء العمليات المشتركة وتبسيط الإجراءات في ما يتعلق بالعلاقة بين الطرفين من خلال تشجيع نقل وتبادل المعارف، وأفضل الممارسات بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومن المؤسسات المتميزة إقليمياً ودولياً لضمان التطور المستمر لمفهوم التميز في القطاع الحكومي.

ووقعت محاكم دبي عقود عمل مع ستة مواطنين متخصصين في القانون في ترجمة واقعية لأهداف المعرض والمتمثلة في توفير فرص عمل للمواطنين.

وشهد مركز تقييم الكفاءات الذي أطلقته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في منصة حكومة دبي، إقبالاً كبيراً من المواطنين الباحثين عن عمل، إذ أجرت تقييماً لـ144 مواطناً في اليوم الأول، حرصوا على التعرف إلى قدراتهم، والوظائف التي تناسب مهاراتهم.

من جهة أخرى، خصصت هيئة الصحة بدبي في منصتها ركناً لتقديم الاستشارات الوظيفية للمواطنين المقبلين على الوظائف المختلفة، حول كيفية اختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل الدراسي والقدرات الشخصية، إلى جانب تدريبهم على الطرق الصحيحة لتعبئة نماذج التوظيف، وسبل اجتياز المقابلات الشخصية بنجاح، وذلك لتعزيز فرص التوطين في صفوف الهيئة، وفي جميع المؤسسات الحكومية والدوائر المشاركة في المعرض كذلك.

وأشارت مدير إدارة الموارد البشرية في الهيئة، أمنة السويدي، إلى أن معدل التوطين وصل في صفوف المديرين التنفيذيين إلى 100%، وفي الوظائف القيادية إلى 91%، كما بلغ في المناصب الإشرافية 80%، وزاد في التخصصات الصحية لـ21%، والتخصصات الفنية 35%.

وفي ما يتعلق بالفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين في الهيئة، ذكرت أمنة السويدي، أن هناك قائمة متنوعة من الفرص، وتضم التخصصات الطبية والطبية المساندة والتمريضية، مؤكدة أن فرص التقديم للوظائف متاحة على موقع الهيئة ومنصة دبي للوظائف وصفحة الهيئة على «لينكد إن».

من جانبها قالت نائب الرئيس للموارد البشرية وتطوير الكوادر الوطنية في شركة «طيران الإمارات»، أميرة الفلاسي: «تستقطب الشركة من خلال المعرض كفاءات وطنية، خصوصاً من حملة الثانوية العامة، لتدريبهم في عدد من البرامج التي تستهدف الكوادر الوطنية، منها برامج تدريب الطيارين، والهندسة، وبرنامج التكنولوجيا الذي يستهدف تخرج كوادر وطنية لشغل وظائفه، وقطاع التوظيف لخريجي الجامعة».

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وذكرت أن الشركة تعرض 100 وظيفة للطيارين، و30 إلى 50 في تخصصات الهندسة، وهذه الأعداد ليست قاصرة على المعرض، وإنما تطرحها الشركة سنوياً، مؤكدةً أن الشركة تستوعب أي أعداد من الكوادر الوطنية المؤهلة والراغبة في العمل بها.

وأشارت إلى أن الشركة تقدم امتيازات عدة للمواطنين المتدربين ضمن برامجها، منها الراتب الأساسي والعلاوات وتذاكر السفر والتأمين، لافتةً إلى أن الشركة تشهد توازناً بين الجنسين في التوظيف.

وأضافت الفلاسي: «نتعاون حالياً مع شركائنا الاستراتيجيين، من بينهم (آير باص) و(بوينغ) لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في الشركة».

فيما توفر «اتصالات» عبر جناحها المشارك في المعرض فرص عمل للإماراتيين من أصحاب الخبرات وخريجي الجامعات في قطاعات الهندسة ونظم المعلومات، والتسويق والمبيعات.

وقال نائب رئيس إدارة الكفاءات - الموارد البشرية في «اتصالات»، أحمد خلفان الدوبي، إن معدلات التوطين في «اتصالات» تُعد من أعلى النسب في القطاع التجاري بالدولة، موضحاً أن نسبة التوطين الإجمالية بلغت 48% بنهاية عام 2018.

كما بلغت نسبة المواطنات العاملات في المؤسسة نحو 73% من اجمالي عدد الموظفات بالشركة بعدد يقارب 733 مواطنة، وتعد هذه النسب من أعلى معدلات التوطين النوعي في القطاع التجاري بالدولة.

الابتكار والتفكير الإبداعي

قدمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي محاضرة حول الابتكار والتفكير الإبداعي، والتي قدمها البروفيسور سليم سعيدي، من جامعة روشستر، تحدث خلالها حول مهارات المستقبل، والتي من أهمها مهارة المرونة في التعامل مع الآخرين، والقدرة على التغيير، وعلى تقييم الذات.

100 %

معدل توطين المديرين التنفيذيين في «صحة دبي».

100

وظيفة للطيارين و و30 إلى 50 في تخصصات الهندسةتعرضها «طيران الإمارات».