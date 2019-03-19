مركز محمد بن راشد للفضاء: الإمارات حاضنة للمبدعين ووجهة للمبتكرين

أكد سعادة حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء أن دولة الإمارات حاضنة للمبدعين ووجهة للمبتكرين من جميع أنحاء العالم.

وقال سعادته يأتي إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عن توقيع ميثاق لتأسيس أول مجموعة عربية للتعاون الفضائي تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات لمشاركة خبرات وقدرات أبنائها في مجال علوم الفضاء وتقنياته مع الأشقاء في الوطن العربي .

وأضاف ستشكل هذه المبادرة مظلة تجمع الكفاءات والقدرات العربية في مجال الفضاء وتبعث روح الأمل في شعوبنا العربية لتستعيد أمجادها في مجالات العلوم والرياضيات والفلك التي برعوا فيها قديماً وكان لإنجازاتهم وإسهاماتهم تأثيرات مهمة في تطور وتقدم هذه العلوم كما نرى أن هذا الميثاق خطوة هامة لتعاون الدول العربية وتضافر جهودها لبناء برامج ومشاريع فضائية لها بصمة هامة عربياً وعالمياً.

من جانبه قال سعادة يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، أن توقيع ميثاق تأسيس أول مجموعة عربية للتعاون الفضائي وتعاون القدرات العربية لبناء قمر اصطناعي وإطلاق اسم "813" عليه تيمناً بتاريخ بداية ازدهار بيت الحكمة في بغداد إنما يؤكد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إمكانية استئناف الحضارة العربية التي تتطلب تعاون الجميع ويعد خطوة مهمة تجاه تحقيق رؤية سموه في جعل دولة الإمارات منارة تفتح آفاقاً رحبة لمن يشاركونها رؤيتها الطموحة في رسم ملامح المستقبل وصنع الأمل وتحقيق إنجازات حضارية تخدم بها البشرية.

وأشار الشيباني إلى الدور الكبير لقطاع الفضاء في تحقيق هذه الرؤية إذ أنه أحد أهم القطاعات الذي يجمع العلماء والمهندسين والتقنيين والفنيين على اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم وأعراقهم لهدف خدمة البشرية وإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها كوكب الأرض من خلال استكشاف الفضاء.

