سيف بن زايد يزور متحف "زايد - غاندي" الرقمي في منارة السعديات

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، متحف "زايد غاندي" الرقمي في منارة السعديات الذي يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ومتحف غاندي الرقمي في نيودلهي وذلك احتفاءً وتكريماً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ومهاتما غاندي الزعيم الروحي للهند. رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون "دبي للثقافة " ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة .

وقام سموه بجولة في أقسام المتحف التي تعرض محتوى تفاعلياً يبرز المشتركات الإنسانية بين الشيخ زايد والمهاتما غاندي .. واطلع على ما يتضمنه المتحف من مواد قيمة تسلط الضوء على فكرهما ورؤيتهما الفريدة في مجالات التنمية والعطاء والإنسانية والبيئة.

و استمع سموه أثناء جولته إلى تاريخ العلاقات الإماراتية - الهندية من خلال محتوى رقمي وصور يعرض بعضها لأول مرة وتوقف عند مناطق المتحف الست التي تعكس جانباً من حياة القائدين وتعرف الأجيال الناشئة بمسيرتهما وإرثهما وفكرهما القائم على السلام والتسامح ليكونا قدوة لجيل المستقبل.

وشهد المتحف تفاعلاً كبيراً من المجتمع المحلي منذ افتتاحه ويستقبل يومياً طلاب المدارس في الدولة لتعريفهم على إنجازات هذين القائدين اللذين ألهما الإنسانية، ويقدم مجموعة من ورش العمل والفعاليات الثقافية التي تبرز عمق العلاقات بين الإمارات والهند.

و يعد متحف "زايد غاندي" الرقمي الأول من نوعه في الدولة و يتزامن مع احتفاء دولة الإمارات بالتسامح قيمة حضارية متجذرة في الإمارات بعد إعلان عام 2019 عاماً للتسامح، والذكرى 150 لميلاد المهاتما غاندي.

و يحتفي المتحف بقائدين عالميين شهد العالم بصدق قيمهما الإنسانية النبيلة التي أسهمت في بث روح التسامح والتلاحم والوئام بين الشعوب.

و يترجم المتحف رؤية و فكر دولة الإمارات من خلال تجارب إبداعية على لسان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تجسد الأسس المتينة التي قامت عليها الدولة، وعلى الجانب هناك أيضا الكثير من المحتوى الذي يبرز فكر وفلسفة غاندي في الحياة والوطن والمجتمع.

وتم تصميم المتحف بأسلوب يتجاوز مفهوم المعارض المعتاد - الذي يركز على السيرة الذاتية والجوانب التوثيقية - إلى ما هو أبعد، لجعله ملتقى حضارياً يحتفي بالتبادل الثقافي والحوار، ويدعو زواره إلى رحلة عنوانها المحبة والوطن والقيادة الحكيمة، محطاتها السلام والتسامح والإخاء في زمن تعمه الحروب والنزاعات.

و تم توسيع حدود المتحف بالمعنى المجازي وذلك عبر رفد مجرياته بتكنولوجيا وأعمال فنية تجسد مفهوم المتحف الإبداعي القائم على القواسم المشتركة بين الشيخ زايد والمهاتما غاندي وتكرس المعاني المطروحة في كل ركن من أركانه.