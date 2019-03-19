سلطان القاسمي يشهد افتتاح فعاليات أيام الشارقة المسرحية

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء، اليوم الثلاثاء، افتتاح فعاليات أيام الشارقة المسرحية في دورتها الـ 29 التي تنظمها دائرة الثقافة وذلك في قصر الثقافة بالشارقة.

وكرم صاحب السمو حاكم الشارقة الفنان الكويتي القدير محمد المنصور بمناسبة فوزه بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي والفنان الإماراتي حبيب غلوم بجائزة الشخصية المحلية المكرمة.

كما تفضل سموه بتكريم العمل المسرحي "الطوق والأسورة" الفائز بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي عربي للعام 2018م، وتسلم الجائزة ناصر عبد المنعم مخرج العرض.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور فيلماً يرصد أبرز محطات المسيرة الفنية للشخصيتين المكرمتين.

وتخلل الحفل التعريف بأعضاء لجنة التحكيم لدورة هذا العام، وهم: عبد الله راشد من الإمارات، وانتصار عبدالفتاح من مصر، وعز الدين بونيت من المغرب، وعمر نقرش من الأردن، ونوال بنت إبراهيم من المغرب.

وتستمر عروض أيام الشارقة المسرحية يومياً حتى حفل الختام في 27 مارس الجاري، حيث تُقدم العروض في مسرحي قصر الثقافة، ومعهد الشارقة للفنون المسرحية.

وتتنافس على جوائز الدورة الـ 29 هذا العام كل من مسرحية: "أحمد بنت سليمان" لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، ومسرحية "مجاريح" لمسرح الشارقة الوطني، ومسرحية "الساعة الرابعة" للمسرح الحديث بالشارقة، ومسرحية "العرجون القديم" لمسرح دبي الشعبي، ومسرحية

"تلايا الليل" لمسرح رأس الخيمة الوطني، ومسرحية "أبوشنب" لمسرح دبي الأهلي.

حضر الافتتاح إلى جانب سموهما كل من الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مدير التطوير بمؤسسة الشارقة للفنون.

كما حضر فعاليات الافتتاح كل من سعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة المصرية، وسعادة عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وأحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح وعدد من المسؤولين في الدوائر المحلية وكوكبة من الفنانين والمسرحيين والإعلاميين وضيوف الأيام من مختلف الدول العربية.