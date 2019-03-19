"بريجستون" تستضيف "تحدي إطارات بريجستون" خلال الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

أعلنت "بريجستون" عن تواجدها في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، والتي تستمر حتى 21 مارس الجاري، وذلك من خلال تنظيمها "تحدي إطارات بريجستون"، وهو عبارة عن فعالية للتحمل يقوم المشاركون فيها بالتنافس من خلال سباق حواجز ضد الساعة.

وقال صلاح أديب، مدير عام قسم المسعود للإطارات والبطاريات والملحقات: "نحن في غاية السعادة لاستضافة أبوظبي فعاليات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية، الذي يكتسب أهمية كبيرة كونه يقام في منطقة الشرق الأوسط لأول مرة. وفي المسعود، نتطلع جميعنا إلى المساهمة في إنجاح هذا الحدث الرياضي الإنساني، حيث ستقوم "بريجستون" باستضافة منصة خاصة خلال الألعاب لاستضافة "تحدي إطارات بريجستون"، وهي فعالية تجسد المبادئ الأساسية لهذا الحدث الرياضي العالمي. وسيتم تسجيل زمن المشاركين حول مضمار السباق خلال تنافسهم مع بعضهم البعض، حيث سيتم التقاط الصور لكل مشارك على منصة الأولمبياد عند إكماله التحدي".

وتعد المسعود للإطارات والبطاريات والملحقات، الحاصلة على جائزة أفضل موزع للعام في دول مجلس التعاون من شركة "بريجستون"، موزع المجموعة المتكاملة من إطارات بريجستون للسيارات والشاحنات والمركبات الصناعية والزراعية والجرافات في أبوظبي.

وقالت بيرنا أكينشي، رئيس قسم التسويق في "بريجستون الشرق الأوسط وأفريقيا": " قطعت دولة الإمارات خطوات كبيرة في إنشاء منظومات وبرامج لتمكين أصحاب الهمم وضمان دمجهم في المجتمع. وتتجسد هذه المُثل في صميم علامتنا التجارية، حيث إننا نعتبر أن خدمة المجتمع وفق أعلى مستويات الجودة هو جزء أصيل من إرثنا وقيمنا وهو جوهر رسالتنا، ونحن ملتزمون بتولي مسؤوليتنا تجاه الأجيال القادمة في دولة الإمارات والمنطقة، كما أننا فخورون بتواجدنا مع شريكنا مجموعة "المسعود" في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 اليوم."

ويعد الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جزءاً من البرامج والجهود المحلية والوطنية الرامية إلى تعزيز فرص مشاركة أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع تماشياً مع رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في خلق مجتمع موحد وشامل. ومن المقرر أن يشكل هذا الحدث الأكثر توحيداً في تاريخ حركة الأولمبياد الخاص الممتد على مدى 50 عاماً، حيث يدمج أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة العقلية في كل جانب من جوانب الألعاب. ويشارك في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، أكثر من 7500 رياضي و3000 مدرب يمثلون أكثر من 176 بلداً، يتنافسون فيما بينهم من خلال 24 لعبة معتمدة رسمياً تقام في أماكن مختلفة من مدينة أبوظبي.