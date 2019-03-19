"التصميم ومدن المستقبل" المحور الرئيسي للحدث السنوي الذي انعقد صباح هذا اليوم

في إطار الاحتفال بيوم التصميم الإيطالي، وهي مبادرة خاصة صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية تكمن مهمتها في الترويج للتصميم الإيطالي عبر جميع أنحاء العالم، وقع الاختيار على مدينة دبي للسنة الثالثة لتكون واحدة من بين 100 مدينة حول العالم تشهد احتفالية المبادرة. وحضر الحدث البروفيسور كارلو راتي، وهو المهندس المعماري الإيطالي الشهير والمصمّم البارز للجناح الإيطالي في اكسبو 2020 دبي وسفير رسمي لهذه المبادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قام بعرض محاضرة رئيسية حول "التصميم ومدينة المستقبل" بحضور كبار الشخصيات والمدعوّين وذلك في الجامعة الأمريكية في دبي (AUD). وتم انعقاد الحدث صباح هذا اليوم ويتم تنظيمه بالشراكة مع سفارة إيطاليا في الإمارات العربية المتحدة والقنصلية العامة لإيطاليا في دبي.

انطلقت مبادرة يوم التصميم الإيطالي في عام 2016 لتسليط الضوء على الابتكار وأسس التصميم الإيطالي أمام الحضور الدولي. و تعزز هذه المبادرة من أهمية الترابط القوي بين الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية والعلمية بفضل المشاركات الفعّالة من قبل شخصيات بارزة في قطاع التصميم. وتركز المبادرة هذا العام على موضوع إنترنت الأشياء (IoT). حيث يدخل الإنترنت الحيز المادي - النطاق التقليدي للهندسة المعمارية والتصميم- لتدخل في إنترنت الأشياء. وهو ما يفتح المجال أمام مجموعة متنوعة من التطبيقات بدءًا من الطاقة وحتى سهولة الحركة والتنقل، ومن الإنتاج إلى مشاركة المواطنين.

وبصفته مديرًا لمختبر "سنسيبل سيتي" (المدن الذكية) بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) والشريك المؤسس لمؤسسة كارلو راتي المعنية بممارسات التصميم والابتكار، يعد البروفيسور راتي أحد الشخصيات الرائدة والفاعلة في الحوار بشأن تأثير التقنيات الجديدة على الحياة الحضرية. وقد تم عرض أعماله في العديد من الأماكن في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك بينالي البندقية، ومتحف الفن الحديث في نيويورك، ومتحف العلوم في لندن، ومتحف التصميم ببرشلونة.

وقد حاز اثنان من مشروعاته هما جناح المياه الرقمية وعجلة كوبنهاجن على لقب أفضل إبتكارات العام من قبل مجلة "تايم". كما تم إدراج اسمه في مجلة "وايرد" ضمن قائمة "أفضل 50 شخصية بارزة تحدث تغييرًا في العالم". يعمل في الوقت الحالي كرئيس مشارك لمجلس المستقبل العالمي حول المدن والتوسع الحضري التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي ومستشار خاص حول الابتكار الحضري لدى المفوضية الأوروبية.

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قام البروفيسور راتي بتناول هذه القضايا من خلال مشاركته في فعالية اليوم عبر منظور هام من خلال المشاريع التي يقدمها مختبر "سنسيبل سيتي" (المدن الذكية)، وإحدى المبادرات البحثية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومكتب التصميم التابع لمؤسسة كارلو راتي.

وصرّح سعادة ليبوريو ستيلينو، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، "لقد غير الإنترنت الطريقة التي نعيش بها. تعد التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من النجاح المستقبلي للمجتمع الحديث والمعاصر وتتمتع إيطاليا بوجود شخصيات عديدة في مجال إنترنت الأشياء. كما تعد الخبرة الإيطالية والبيئة الإبداعية النابضة بالحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة مترابطتان جداً وتكمّلان بعضهما البعض. ونحن سعيدون أنه تم تصنيف دبي حديثاً ضمن أفضل خمس مدن حول العالم في مجال تقديم أفضل تجربة إيجابية لسكانها من خلال السعي الدائم لتوفير التكنولوجيا الذكية في جميع القطاعات، مما يؤكد النجاح الكبير والمتواصل الذي حققته هذه المدينة في السنوات الأخيرة."

"إنه من دواعي سرورنا ويشرّفنا أن نستضيف البروفيسور كارلو راتي، أحد أبرز المهندسين المعماريين الذي قام بتصميم مشروع الجناح الإيطالي في معرض إكسبو 2020 دبي والذي حاز على نجاح المقترح بجدارة. تم تقديم مقترح تصميم المشروع من قبل مجموعة من نخبة المعماريين الإيطاليين البارزين والتي تضم مؤسسة كارلو راتي للتصميم ومكتب المعماري الإيطالي الشهير إيتالو روتا وشركة F&M Ingegneria وأخيراً شركة Matteo Gatto & Associati، ويهدف المشروع إلى تطوير فكرة الاستدامة والعمارة الدائرية وتعزيز الروابط بين الجمال والتراث والمعرفة والابتكار."

وأضافت سعادة فالنتينا سيتا، القنصل العام لإيطاليا في دبي "منذ إطلاق يوم التصميم الإيطالي قبل ثلاث سنوات، قمنا بدعم هذه المبادرة وإشراك أبرز الشخصيات وأكثرها تميزًا في هذا القطاع. يعد التصميم في إيطاليا قطاعاً استراتيجياً هاماً لدى منظومة الإنتاج الإيطالي ويساهم في زيادة صادراتنا بشكل متواصل."