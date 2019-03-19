محمد بن زايد يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "إلـ3 تكنولوجيز"

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، في قصر البحر كريستوفر كوباسيك الرئيس التنفيذي لشركة "إلـ 3 تكنولوجيا" الأميركية المتخصصة في قطاع أنظمة أمن الطيران الدفاعية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، إمكانات وفرص التعاون بين الشركة ونظيراتها في دولة الإمارات من الشركات المتخصصة والمؤسسات المعنية بمجالات تكنولوجيا الطيران بما يدعم فرص هذه الصناعة الوطنية الواعدة في الدولة.

كما تبادل سموه ورئيس شركة "إلـ 3 تكنولوجيا" وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق للرئيس التنفيذي لشركة "إلـ 3 تكنولوجيا".