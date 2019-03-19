علي بن تميم: محمد بن راشد يضع أساساً جديداً لاستئناف الحضارة من باب الفضاء

قال سعادة الدكتور علي بن تميم، مدير عام "أبوظبي للإعلام"، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وضع أساساً جديداً لاستئناف الحضارة العربية من باب الفضاء الذي لا يعرف الحدود.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "حين أسس المأمون بيت الحكمة، وأسماه بهذا الاسم، فذلك ليكون حاضنة عالمية للأفكار الفلسفية والمذاهب العقلية على اختلاف أنواعها، ومركزاً للتنوير والإشعاع الحضاري، وها هو الشيخ محمد بن راشد اليوم يضع أساساً جديداً لاستئناف الحضارة من باب الفضاء الذي لا يعرف الحدود".

وأوضح سعادته "وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فإن بيت الحكمة يستدعي في ذهن كل محبّ للمعرفة والقراءة منفتح على الثقافات الأخرى، مشروع كلمة للترجمة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليصبح في زمن قياسي واحداً من أعظم بادرات الترجمة في الثقافة العربية الراهنة".

وتابع: "من بيت الحكمة ذلك الصرح المعرفي الإنساني والتنويريّ الكبير الذي كان ولا يزال مفخرة العرب جميعاً، وصولاً إلى عصر الفضاء وتحقيق الإنجازات بأيد عربية.. هذه هي الرؤية الحضارية الإماراتية التي تعرف كيف تبني على الإرث المشرّف لبناء المستقبل الواعد".