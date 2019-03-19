كاثوليكوس عموم الأرمن يشيد بالتسامح الديني في الإمارات

أشاد قداسة كاثوليكوس عموم الأرمن كاريكين الثاني رئيس الكنائس الأرمينية في كنيسة اتشيميادزين في يريفان بالتسامح الديني في دولة الإمارات وحرص قيادتها الرشيدة على نشره بين شعوب العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادة محمد عيسى علي القطام الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية أرمينيا في العاصمة "يريفان" مع قداسة كاثوليكوس عموم الأرمن بحضور أحلام السلامي سكرتير ثاني في السفارة .

جرى خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ مبادرات مع الكنيسة في إطار "عام التسامح" على أن تكون أرمينيا منبراً يوجه رسائل التسامح للعالم.

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