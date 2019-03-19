الإمارات وإيطاليا تتبادلان وثائق التصديق على الاتفاقيات القضائية

أبوظبي (وام) تبادلت دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، أمس، وثائق التصديق على الاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين.

ويأتي تبادل وثائق التصديق حرصاً على تحقيق تعاون مثمر بين حكومة دولة الإمارات وحكومة الجمهورية الإيطالية والرغبة في إقامة وتطوير التعاون المتبادل بين البلدين في المجالات القضائية، ولتيسير وتحسين فعالية السلطات المختصة لدى كلا الطرفين في التحقيق والمقاضاة ومصادرة العوائد في الجرائم والإجراءات الناتجة عن ذلك، ورغبة في إنشاء عمل مشترك في مسائل تسليم المجرمين.

جرت مراسم تبادل وثائق التصديق بين أحمد عبدالرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، وليبوربو ستيلليلنو سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وبحث الجرمن والسفير الإيطالي تعزيز العلاقات بين البلدين.

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