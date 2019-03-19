«حوار أبوظبي» يناقش التحديات وفرص التغيير في القرن الحادي والعشرين

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية مؤتمره السنوي الرابع والعشرين- حوار أبوظبي، الذي يحمل عنوان: «تحديات وفرص التغيير في القرن الحادي والعشرين»، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 من مارس الجاري، في الساعة العاشرة صباحًا، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في شؤون المنطقة والسياسة الدولية وقضايا التغيير واستشراف المستقبل، وذلك في «قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» بمقر المركز في أبوظبي.

ويمثل المؤتمر السنوي، الذي أصبح ينعقد تحت شعار «حوار أبوظبي»، حلقة جديدة في سلسلة المؤتمرات السنوية التي دأب المركز على عقدها بشكل منتظم، لمناقشة التطورات الاستراتيجية التي تهم دول المنطقة والعالم.

ويأتي عقد «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» لهذا المؤتمر من منطلق إيمانه بأهمية دراسة ومتابعة التحديات المختلفة التي تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم في القرن الحادي والعشرين، وتناولها بالبحث والنقاش والتحليل من الزوايا السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، في ظل الأهمية المتنامية للقضايا الخاصة باستشراف المستقبل وما يحمله من فرص وتحديات، فقد دأب المركز، منذ إنشائه، على أن يتناول في مؤتمره السنوي القضايا الاستراتيجية الكبرى التي تتعلق بتطورات المنطقة والعالم، واستقراء تداعياتها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، بهدف التوصل إلى سياسات مبتكرة وآليات منهجية للتنبؤ بها، واستراتيجيات فاعلة للتعامل معها، والاستعداد لمساراتها المستقبلية.

ويتزامن انعقاد المؤتمر السنوي الرابع والعشرين «حوار أبوظبي: تحديات وفرص التغيير في القرن الحادي والعشرين»، مع احتفال مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بيوبيله الفضي، في ظل مسيرة حافلة حقق خلالها المركز الكثير من الإنجازات على مختلف الصعد.