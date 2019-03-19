محمد بن زايد: القيادة الرشيدة حريصة على تأمين سبل الحياة الكريمة للمواطنين

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، وفد مجموعة البنوك والمصارف التي شاركت في «مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة» لإعفاء 3310 مواطنين من مديونياتهم، يرافقهم أعضاء لجنة صندوق معالجة الديون المتعثرة.

يذكر أن هذه المبادرة جاءت ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لتذليل العقبات كافة أمام المواطنين، وتسهيلاً لشؤون حياتهم، بما يضمن لهم حياة كريمة مستقرة وهانئة.

وأعرب سموه، خلال استقباله وفد البنوك والمصارف ولجنة صندوق معالجة الديون المتعثرة، يرافقهم جبر محمد غانم السويدي، مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس اللجنة، عن شكره وتقديره لممثلي المصارف والبنوك لاستجابتهم وتعاونهم في تحقيق أهداف صندوق معالجة الديون المتعثرة، ما أسهم في إنجاح هذه المبادرة، مثمناً سموه روح المسؤولية المجتمعية العالية التي تميزت بها هذه البنوك والمصارف الوطنية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أهمية المردود الاجتماعي والإنساني والاقتصادي، لتبني ودعم مثل هذه المبادرات التي تنعكس بالخير والسعادة على حياة مواطني الدولة والمجتمع.

وشدد سموه على أن قيادة الدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تأمين مقومات وسبل الحياة الكريمة للمواطنين، والاهتمام بتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي.

يذكر أن صندوق معالجة الديون المتعثرة قد أعلن إعفاء ثلاثة آلاف و310 مواطنين من مديونياتهم الإجمالية التي تبلغ 361 مليون درهم، وذلك بالتعاون مع 13 بنكاً ومصرفاً وطنياً، بالتعاون والتنسيق «بين صندوق معالجة الديون المتعثرة»، وجهات عدة، منها وزارة العدل ووزارة الداخلية ودوائر القضاء والمحاكم في إمارات الدولة.

وضمت قائمة البنوك والمصارف المساهمة في المبادرة: مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الهلال، إضافة إلى بنك الاتحاد الوطني، وبنك نور الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك دبي التجاري، ومصرف الشارقة الإسلامي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية.

وشملت قائمة المستفيدين كبار المواطنين والحالات الإنسانية والمرضية والمتعثرين ذوي الدخل المحدود والمتوفين والمتقاعدين ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى السجناء والغارمين.

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان.