مسؤولو البنوك الوطنية: مستمرون في دعم «صندوق معالجة الديون المتعثرة»

أبوظبي (وام)

أكد مسؤولو عدد من البنوك الوطنية، استمرار التعاون المثمر مع صندوق معالجة الديون المتعثرة لإنجاح المبادرة السامية بالتعامل مع حالات الديون المتعثرة للمواطنين، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية، وتأمين العيش الكريم والاستقرار الأسري لمواطني الدولة.

جاء ذلك في تصريحات لهم عقب استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، وفد مجموعة البنوك والمصارف التي شاركت في «مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة» لإعفاء 3310 مواطنين من مديونياتهم، يرافقهم أعضاء لجنة صندوق معالجة الديون المتعثرة.

وأكد عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، حرص البنك على التعاون مع الصندوق. وقال إنه مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 في الإمارات عاماً للتسامح، فإننا في بنك أبوظبي الأول حريصون على تأكيد مبادئ التسامح كجزء من استراتيجية أعمالنا، ومن هذا المنطلق، سنواصل تعاوننا مع الصندوق للتعامل مع حالات الديون المتعثرة للمواطنين.

تأكيد على عمل الخير

وتوجه علاء عريقات الرئيس التنفيذي، عضو مجلس الإدارة لبنك أبوظبي التجاري، بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تكريمه لبنك أبوظبي التجاري والبنوك المشاركة، ودعمه المتواصل ومتابعته الدؤوبة لكل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن.

وقال إن هذه المبادرة تأكيد على عمل الخير الذي يعتبر من الأسس الراسخة لقيم وعادات أبناء الإمارات.

وأعرب سعود محمد عبيدالله، رئيس قسم الخدمات المصرفية الخاصة، نائب الرئيس التنفيذي - بنك الإمارات دبي الوطني، بالنيابة عن مجلس الإدارة والإدارة العليا وجميع العاملين في المجموعة، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والعرفان لتقديره الكبير للجهود التي بذلت، وإتاحة الفرصة للمشاركة، والإسهام في إسعاد إخواننا في هذا الوطن المعطاء، وخدمة بلادنا الحبيبة.

وقال: «يشرفنا أن نؤكد لكم التزامنا الكامل بتعزيز التلاحم الوطني والتعاون معكم، ومع جميع شركائنا في مجتمع دولة الإمارات المتسامح لما فيه خير مواطنينا».

إنجاح المبادرة السامية

وأعرب صلاح محمد أمين، المدير التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي، بالنيابة عن مجلس الإدارة والإدارة العليا وجميع العاملين في المصرف، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والقيادة الرشيدة لما يقدمونه من دعم في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية، وتأمين العيش الكريم والاستقرار الأسري لمواطني الدولة.

وقال إن المصرف يتعاون بشكل دائم مع الصندوق لتنفيذ وإنجاح هذه المبادرة السامية، وذلك إيماناً منه بأن للقطاع المصرفي دوراً في المسؤولية المجتمعية، وتعزيز الاستقرار والاستدامة في الدولة.

وأضاف أن مبادرة إسقاط الديون ستفيد القطاع المصرفي والمجتمع الإماراتي ككل، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ستوفر قدراً كبيراً من الثقة والمصداقية بالقطاع المصرفي.

وأوضح أن المستفيدين من إعفاء المصرف يندرجون ضمن فئة الملتزمين بالسداد، لكن ظروفهم الاجتماعية أو العائلية أو الصحية لم تمكنهم من السداد.

وثمن مصرف الشارقة الإسلامي دعوته لحضور مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى أن مبادرة المصرف الإسلامي إسقاط ديون المواطنين، واجب وطني يسهم به في عام التسامح من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين لينعكس على استقرارهم المالي والأسرى.

وأكد «المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية»، أن لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يأتي في إطار المبادرة النبيلة التي أطلقتها الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات خلال «عام التسامح» التي من شأنها رفع العبء عن مواطني الدولة، وتعزيز شعورهم بالطمأنينة. وقال: «سنواصل دورنا في دعم مثل هذه المبادرات المتميزة خلال السنوات المقبلة».

واعتبر بنك دبي التجاري لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ممثلي البنوك المساهمة في مبادرة إعفاء الديون لبعض المواطنين المتعثرين، حافزاً وإلهاماً للبنوك للاستمرار في دعمها للمبادرات الوطنية الهادفة إلى تحقيق سعادة ورفاهية المواطنين.

وتوجه عمرو المنهالي، الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال، بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقال إنه لشرف عظيم لنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة الكريمة، وأن نسهم في خدمة مجتمعنا، والتخفيف عن المواطنين المتعثرين، وإعادة جدولة ديونهم.

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واجب وطني

أعرب «بنك نور الإسلامي» عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقال إن المساهمة في إسقاط ديون المواطنين المتعثرين واجب وطني.

فيما قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «نحن ممتنون لحكومة دولة الإمارات على إتاحة الفرصة لنا للمشاركة في هذه المبادرة المهمة وكمؤسسة تعنى بالمسؤولية المجتمعية. ونؤكد أننا سوف نواصل دعمنا للقيادة والشراكة معها ضمن مبادرات استراتيجية مستقبلية تعزز الرخاء، وتقوي هذه الأمة العظيمة».

وقال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الاتحاد الوطني: «كلنا في بنك الاتحاد نشعر بالفخر والاعتزاز لكوننا جزءاً من المساهمين في تخفيف العبء عن أعناق إخواننا وأخواتنا من المواطنين الذين تعثروا في دفع مديونياتهم، وأن نشارك في استقرار وتعزيز حياة الأسرة الإماراتية لتنعم بحياة كريمة، تنعكس على نمو وازدهار المجتمع الإماراتي ككل. وأن تزامن تلك المبادرة مع عام التسامح دليل على حسن قيادة ورؤية قادة دولة الإمارات، وحرصها الدائم على نمو وارتقاء الإمارات، وتواصل تعزيز رفاه مواطنيها».

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «سررنا بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويقدر البنك مبادرة وزارة شؤون الرئاسة التي تهدف إلى مساعدة مواطني دولة الإمارات من ذوي الدخل المنخفض على تسوية قروضهم، وسنستمر في العمل المشترك مع الوزارة وعملائنا لإيجاد الطرق المناسبة للمساعدة في تخفيف عبء الديون، ونحن نقدر شراكتنا مع الوزارة، ونأمل أن يستمر هذا التعاون في السنوات المقبلة».