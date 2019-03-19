راشد بن حمدان: الغاف رمز العطاء

أبوظبي ( الاتحاد) غرس الشيخ راشد بن حمدان آل نهيان، رئيس مجلس إدارة طيران الرئاسة، شجرة الغاف تزامناً مع الاحتفاء بعام التسامح. وأكد خلال الاحتفالية بحضور مسؤولي وموظفي طيران الرئاسة، أن شجرة الغاف تعتبر رمزاً للعطاء والتأقلم مع الأجواء البيئية المحيطة، ومصدراً للغذاء وعنواناً للصبر، وتحمل الظروف القاسية، كما كانت مكاناً لتشاور الأهالي وملاذاً يُستظل به من هجير الصحراء، وهي واحدة من أكثر الأشجار البرية التي تتحمل درجات الحرارة والجفاف الشديد. لافتاً إلى أهمية هذه الشجرة في تاريخ الإمارات والمنطقة.

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