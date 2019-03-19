«بلدية أبوظبي» تفوز بجائزة الريادة في إدارة الطاقة

أبوظبي (الاتحاد) فازت بلدية مدينة أبوظبي بإحدى جوائز الريادة في مجال إدارة الطاقة، وذلك تثميناً وتقديراً لدورها وبرامجها الريادية في إدارة الطاقة، واتباعها أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأكدت الدكتورة هدى السالمي، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي، أن الإنجاز عبارة عن جائزة عالمية للريادة في كفاءة وإدارة الطاقة، والتي تقوم بإدارتها والإشراف عليها منظمة عالمية ذات مستوى عالٍ، مكونة من 25 دولة، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية، حيث تعد هذه المنظمة منصة عالمية، لترويج وتطوير سياسات وبرامج الطاقة النظيفة، وكفاءة الطاقة وإدارتها، وكذلك منبراً لمشاركة الخبرات والأفكار في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

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