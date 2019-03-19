«منتدى الإعلام» يستضيف وزراء الإعلام العرب 27 مارس

دبي (الاتحاد)

كشف نادي دبي للصحافة أن «منتدى الإعلام العربي» مع انعقاده تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 27 مارس الجاري، سيستضيف في الجلسة الحوارية الرئيسية لدورته الثامنة عشرة كلاً من: معالي علي بن محمد الرميحي، وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين، ومعالي جمانة غنيمات، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية لاستعراض الملامح العريضة للمشهد الإعلامي العربي في الوقت الراهن، ومتطلبات تطوير قطاع الإعلام في ضوء ما تمر به المنطقة والعالم من متغيرات سريعة ومتشابكة على كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما أعلن النادي، الجهة المُنظِّمة لمنتدى الإعلام العربي، أن فابريس فريس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لوكالة الصحافة الفرنسية، سيكون المتحدث الرئيسي للمنتدى في هذه الدورة، حيث سيلقي الضوء خلال نقاش تديره الإعلامية زينة يازجي، على دور وكالات الأنباء والمعلومات العالمية، وهل تراجع في الآونة الأخيرة كمصدر أول للمعلومات في ضوء التغير الحاصل في المشهد الإعلامي العالمي مع التطرّق إلى العديد من التساؤلات المثارة حول دور وأثر وكالات الأنباء وعلاقاتها بمصادر الأخبار، وكذلك المؤسسات الإعلامية المستفيدة من خدماتها، ونظرة فريس لمستقبل «فرانس برس» التي تولى مسؤولية إدارة دفة مسيرة العمل فيها مؤخراً في ضوء المتوقع لدور وكالات الأنباء حول العالم خلال المرحلة المقبلة.

تحليل الواقع الإعلامي

من جانبها، أعربت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، عن ترحيبها بالمتحدثين الرئيسيين للدورة الثامنة عشرة للمنتدى وقالت: «نسعى من خلال المنتدى للوقوف على مختلف العوامل والتطورات الأوسع تأثيراً في رسم الخطوط العريضة لمسيرة إعلامنا العربي، ونجتهد في استضافة النخب المتخصصة القادرة على تقديم آراء واضحة، مدعومة بمعرفة وثيقة بالمجال تدعم قدرتنا على تحليل الواقع الإعلامي بصورة موضوعية تبتعد عن التحيّز والآراء الشخصية، ويسعدنا أن نستضيف في الدورة الثامنة عشرة للمنتدى مسؤولي الملفات الإعلامية في ثلاث دول عربية شقيقة لنتعرف منهم على تصوراتهم لمستقبل الإعلام العربي في المرحلة المقبلة في نقاش يشارك فيه القائمون على العمل الإعلامي في مختلف أنحاء المنطقة».

تأثير الإعلام العربي

وسيتركّز النقاش ضمن جلسة وزراء الإعلام العرب، والتي ستديرها الإعلامية نوفر رمول من مؤسسة دبي للإعلام، حول متطلبات تحديث الخطاب الإعلامي العربي ومدى الحاجة لتحديث الاستراتيجية الإعلامية الحالية من خلال منظور جديد يواكب المستجدات التي أفرزتها المتغيرات المتلاحقة التي ألمّت بأغلب دول العالم العربي خلال السنوات العشر الماضية، وكذلك الضرورة التي يفرضها الواقع المحيط نحو تكوين رؤية مغايرة لطبيعة العلاقة بين الإعلام والمجتمع والتأثير المتبادل فيما بينهم من منطلق يراعي الطموحات التي تتطلع إليها شعوب المنطقة وكيفية مساهمة الإعلام في تحقيقها.

ويطرح المنتدى من خلال جلسة وزراء الإعلام تساؤلاً مهماً حول دور وزارات وهيئات الإعلام وغيرها من الجهات التنظيمية المسؤولة عن توجيه دفة الإعلام بصورة صحيحة نحو خدمة المجتمع ودعم شعوبنا العربية في مختلف أقطار المنطقة في تحقيق تطلعاتها للمستقبل، وعما إذا كان الدور الرسمي قد خبا وتراجع في مقابل تنامي دور الإعلام الخاص، أم أن هناك تصورات لتكامل الأدوار بأسلوب يراعي صالح المجتمع ويخدم أهدافه، لاسيما في وقت تشير فيه أصابع الاتهام إلى منصات التواصل الاجتماعي وتحميلها مسؤولية خلق حالة من «الفوضى» فيما يتعلق بالأخبار والمعلومات، لتشكل بذلك تهديداً صريحاً للعديد من القيم الإعلامية فيما يتعلق بالمصداقية والدقة والموضوعية والحياد في التعامل مع الأحداث.

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مستقبل وكالات الأنباء

يتناول الحوار مع رئيس مجلس الإدارة الجديد لوكالة الصحافة الفرنسية دور وكالات الأنباء في ضوء التغير الذي شهدته الساحة الإعلامية العالمية جرّاء انتشار العديد من الظواهر الجديدة التي أفرزها التطور التكنولوجي السريع في مجال الاتصال ومن أبرزها منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تمثّل منافساً لا يستهان به لمؤسسات الإعلام التقليدية في هذا المضمار بقدرتها على نقل الأخبار والصور بصورة لحظية من مكان الحدث وفور وقوعه، أم أن تلك الوكالات لا تزال تحظى بمكانة مفضلة لدى المُتلقّي كمصدر موثوق للأخبار حتى وإن كان السبق في سرعة النقل من صالح وسائل التواصل الاجتماعي، وما هي الواجبات المفروضة على وكالات الأنباء وما يتوجب عليها اتخاذه من خطوات للحفاظ على تلك المكانة.