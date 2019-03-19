انطلاق الدورة الثامنة من «الاتصال الحكومي» غداً

الشارقة ( الاتحاد)

تنطلق غداً فعاليات الدورة الثامنة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في إكسبو الشارقة، بمشاركة نخبة من الخبراء وممارسي الاتصال الحكومي الدوليين، يجتمعون لمناقشة سلسلة من المحاور التي يطرحها المنتدى هذا العام تحت شعار «تغيير سلوك.. تطوير إنسان».

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام أن نجاح تجربة الاتصال الحكومي في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، يعود إلى انحياز الخطاب الرسمي لوعي ومصالح الجمهور، وإلى قدرته على ترسيخ العلاقة بين المواطن والمؤسسة وتثقيف المجتمع المحلي بدور كل فرد في دعم مسيرة التنمية.

وأشار إلى أن الاتصال الحكومي في منطقة الخليج أصبح أداة تنموية ثقافية اجتماعية مؤثرة، وعزز العلاقات بين مؤسسات المنطقة من خلال تركيزه على السياسات التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الشيخ سلطان سعود القاسمي، محاضر وباحث في الشؤون الاجتماعية والسياسية والثقافية في دول الخليج العربية: يعتبر انتشار الأخبار المزيفة والشائعات عبر الإنترنت، وبشكل خاص عبر الشبكات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تعمل على مدار الساعة، من أكبر التحديات التي نواجهها اليوم في عصر تكنولوجيا المعلومات.

وقال رينيه كارايول، متحدث عالمي وخبير في القيادة الملهمة والثقافة: سنناقش خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي دور الفرد في نجاح فريق العمل، وأهمية التعاون باعتباره النهج الجديد للقيادة الناجحة.

ولفت الدكتور عدي الطويسي، أستاذ مساعد ومدير مركز التعلّم الإلكتروني، جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، الأردن: إلى أن الأنظمة الذكية يمكن أن تكون سلاحاً ذا حدين، وفي جميع الأحوال لا بدّ أن نأخذ بعين الاعتبار العامل الإنساني في كل ما نقوم به.

وقال مايك ويكينغ، المدير التنفيذي لـ«معهد أبحاث السعادة»: سنناقش خلال مشاركتنا في الدورة الثامنة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة، العديد من القضايا أبرزها معايير الحياة الجيدة، ولماذا هناك أشخاص أكثر سعادة من غيرهم وكيف يمكننا تحسين جودة الحياة.