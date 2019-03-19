الامارات | اتهام خليجي بإهانة موظف بنك

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام خليجي بإهانة موظف بنك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، قضية شاب خليجي، متهم بسب صراف بنك طالبه بانتظار الدور، فوصفه المتهم بأنه «مش متربي، ولا يعرف مع من يتعامل»، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة 26 من مارس الجاري.

وكانت محكمة أول درجة أدانت المتهم، وقضت عليه بغرامة مالية 10 آلاف درهم.

وأكد الشاكي خلال الجلسة أنه خلال عمله في أحد المصارف بالدولة، حضر إليه المتهم لسحب مبلغ مالي من حسابة الشخصي، فتبين أن رصيده لا يغطي قيمة المبلغ المراد سحبه، فطلب منه مراجعة قسم «خدمة المتعاملين» للتأكد من الأمر، وعندما عاد المتهم كان قد شرع في تولي مهام إنجاز معاملة أحد العملاء الآخرين.

وقال «طلبت من المتهم الانتظار إلى حين الانتهاء من إنجاز معاملة العميل الحالي، إلا أنه لم يتقبل العذر الذي سقته له، وشرع حينها في تهديدي والصراخ علي بصوت مرتفع، قائلاً: (أنت متعرفش مين واقف أمامك، أنت مش متربي وهربيك)، والعديد من الإهانات، التي سببت لي حرجاً كبيراً أمام زملائي في العمل، ملتمساً من هيئة المحكمة في ختام إفادته توقيع أقصى عقوبة ممكنه في حق المتهم».