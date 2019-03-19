الامارات | تعديل ساعات عمل «خدمات المرور» في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل ساعات عمل «خدمات المرور» في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تعديل ساعات العمل من السابعة صباحاً إلى الخامسة مساء في مركز خدمات المرور والترخيص، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الماضي، انطلاقاً من حرص شرطة الشارقة على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة. وقال نائب مدير عام العمليات المركزية، مدير المركز، العقيد الدكتور علي بالزود، إن الهدف من تعديل ساعات العمل هو إسعاد المتعاملين، وتيسير الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز رضاهم عند إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، إضافة إلى إمكانية استخدام تطبيق «MOI»، الذي يتيح لهم إنجاز معاملاتهم إلكترونياً.

وأشار إلى توافر أجهزة «سهل» في مراكز الشرطة، التي تتيح ثلاث خدمات أساسية لمالكي المركبات، وهي دفع المخالفات المرورية، وتجديد ملكية المركبات، وإصدار ملكية بدل فاقد.