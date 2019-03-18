مجموعة الإمارات توفر فرصاً جديدة بمعرض الإمارات للوظائف 2019

تستقبل مجموعة الإمارات مئات الخريجين والطلبة المواطنين، الساعين إلى الاستفادة من الفرص الوظيفية والمهنية الواعدة في قطاع الطيران التي توفرها المجموعة، وذلك في جناحها بمعرض الإمارات للوظائف 2019، الذي يفتتح غداً الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر ثلاثة أيام.

وسوف تعلن مجموعة الإمارات هذا العام عن برنامج جديد يستهدف خريجي المدارس من المواطنين الذين يرغبون الانخراط في مجال التكنولوجيا التطبيقية. ويخصص البرنامج، الذي يحمل إسم "تكنولوجيست"، أربع سنوات للتعليم الأكاديمي وسنتين للتدريب أثناء العمل، ما يتيح للطلبة إمكانية التعرف على التقنيات والقدرات التقنية. وسوف يتولى خريجو البرنامج أدواراً في مجال التكنولوجيا التشغيلية أو تكنولوجيا المؤسسات، كما سيتمكنون من مواصلة تطوير مهاراتهم وخبراتهم في هذا المجال.

وبالإضافة إلى البرنامج الجديد، سوف تعرض مجموعة الإمارات برامجها القائمة لخريجي المدارس الثانوية، بما فيها برنامج الطيارين المبتدئين المواطنين وخدمات المطار والشحن الجوي ودناتا للسفريات. وقد صممت هذه البرامج خصيصاً لتدريب وتعليم المواطنين وتسليحهم بالمعرفة وإعدادهم للعمل في المجموعة. كما توفر المجموعة فرص عمل ملائمة لجميع المستويات والخلفيات التعليمية سواءً في طيران الإمارات أم في دناتا أو في مختلف الإدارات والأقسام الأخرى ضمن للمجموعة، مثل الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمشتريات والإمداد وإدارة المرافق والتدقيق الداخلي والمالية وغيرها.

وكانت مجموعة الإمارات قد أطلقت استراتيجيتها للتوطين رحلتي في عام 2015، التي تستهدف توظيف المواطنين وتطوير مهاراتهم ومنحهم فرصاً ضمن المجموعة. وقد أثبتت هذه الاستراتيجية نجاحها، حيث يواصل المواطنون المساهمة في نمو وازدهار المجموعة والترقي وتولي مناصب قيادية عليا.