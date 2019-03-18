الامارات | "البنية التحتية" تطلق تملك المساكن الفوري للمواطنين عبر "سيارة السعادة"

شكرا لقرائتكم خبر عن "البنية التحتية" تطلق تملك المساكن الفوري للمواطنين عبر "سيارة السعادة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة تطوير البنية التحتية بالتزامن مع "يوم السعادة العالمي"، مبادرة "سيارة السعادة" التي تمكن مواطني الدولة الحاصلين على مساكن حكومية من تملك المساكن وإصدار قرار التمليك بشكل فوري دون الانتظار مدة 120 يوماً للخدمة.

ونشرت الوزارة عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن "سيارة السعادة" ستقوم باستقبال طلبات المواطنين بدأً من صباح الغد وحتى يوم الخميس المقبل 21 مارس الجاري في مجمع الأبرق في إمارة أم القيوين بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحاً.