الامارات | محاكمة رجل سكب مادة كاوية على زوجته وعشيقها بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة رجل سكب مادة كاوية على زوجته وعشيقها بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنايات في الشارقة، في قضية متهم بسكب مادة كاوية على جسد زوجته ما تسبب في مقتلها وتعرض «عشيقها» لإصابات مختلفة، ومنحت المتهم أجلا حتى 31 من الشهر الجاري للتواصل مع أولياء الدم وتحديد موقفهم أما بطلب القصاص أو قبول الدية والعفو عن القاتل.

وكان المتهم اعترف في جلسات سابقة بإلقائه مادة كاوية على جسد زوجته، بعد ان تبعها وهي برفقة أحد الأشخاص حتى وصلت إلى شقة كانت تواعده فيها، وبعد دخوله ورائهم لم يتمكن من تمالك أعصابه، فألقى مادة حارقة عليهما، ما أدى إلى وفاة زوجته متأثرة بالحروق التي لحقتها بها، فيما بقي رفيقها الآخر على قيد الحياة، الذي وجهت له المحكمة لاحقاً تهمة هتك العرض بالرضا.

وقالت شاهدة إنها تسكن في سكن مشترك محل الواقعة وأن رفيق الضحية يتردد على الشقة أسبوعياً برفقة المجني عليها.

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وأظهرت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بقتل زوجته، نتيجة شكه في سلوكها بعد ان شاهد مصادفة صورا لها على موقع الفيس بوك تجمعها بالشخص الآخر.

وتعود تفاصيل الواقعة وفقا لأقوال الزوج في تحقيقات الشرطة إلى أنه كان قبل وقوع الجريمة خارج الدولة في رحلة عمل، وفوجئ بوجود صورة لزوجته مع رجل آخر على موقع تواصل اجتماعي، فقرر العودة خلسة دون اخبارها واستقر في غرفة بأحد الشقق الفندقية وباشر مراقبة تحركات زوجته وصديقها.

وبين وفق التحقيقات أنه أحضر المادة الكاوية وتبعهما حتى وصلا إلى شقة كان بابها مفتوحاً ما سهل دخوله، حيث وجدهم في إحدى الغرف، فالقى المادة الكاوية عليهما، وتوجه إلى المطار لمغادرة الدولة لكن الشرطة تمكنت من القبض عليه قبل مغادرته وأحالته إلى القضاء.