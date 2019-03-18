برعاية الشيخة فاطمة.. نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر "دور الأسرة في تعزيز التسامح" بأبوظبي

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، اليوم، مؤتمر "دور الأسرة في تعزيز قيم التسامح" الذي تنظمه وزارة التسامح، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وذلك في قصر الإمارات بأبوظبي.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك - في كلمته الافتتاحية للمؤتمر - أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" تمثل القدوة والعطاء الكبير والجهود المخلصة للأسر الإماراتية في المجالات كافة.

وأعرب معاليه عن اعتزازه بدور الأسرة في الإمارات - التي تشمل المرأة والرجل والطفل والأسرة الممتدة - في تنشئة الأطفال على التمسك بالقيم النبيلة، ومنها التسامح، والذي يعد تجسيداً حياً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتعبيراً عن أصالة التراث العربي والإسلامي الذي يكفل حياة مثمرة في إطار من التآلف والتراحم والحوار الإيجابي واحترام الأديان والثقافات من أجل منفعة الجميع، حيث تحرص الأسرة في الإمارات على تنمية المعرفة بالبشر والانفتاح عليهم بإيجابية وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتخلص من الصور النمطية عن الآخرين، مؤكداً أن هذا يجسد توقعات القيادة وحرصها على توفير الحياة الكريمة لجميع السكان، ويؤكد أن المجتمع الإماراتي هو أسرة كبيرة متماسكة.